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富途：加息高峰已過 資金回流股市

標籤：經濟

【明報專訊】受美聯儲加息步伐進取、俄烏戰爭及疫情反覆影響，上半年港美股整體市况波動。富途證券交易部高級分析師陳凱欣表示，留意到上半年本港投資者對美股的熱情減卻，惟相關資金未必流向本港市場。她認為，美國已過加息高峰期，加上市場消化了地緣政治等不確定因素，預計下半年市場資金將由債券流回股市。港股方面，她指可留意地產、航空等板塊，因早前疫情令股價出現調整，不少個股現時估值吸引，隨着它們逐漸適應疫情，對其業務發展前景抱有相當信心。

籲留意地產航空股

陳凱欣提到，本港投資者普遍仍留戀科技股以往的增長，雖然科技股無疑仍是市場主要板塊，但認為即使下半年港股市况轉好，相關板塊亦不會像過去兩三年般出現驚人升幅。她續稱，在上半年科網股多次領跌下，投資者開始留意更多其他板塊，相信未來焦點不止落在科技股身上。她表示，長遠看好ESG（環境、社會和企業管治）板塊，坦言本港ESG方面的投資並不多，不過在近年極端氣候變化下，投資者愈趨關注相關議題，加上有更多國際政策推動發展，故長遠看好。

長遠看好ESG板塊

此外，近期多家科網巨頭包括滴滴出行遭重罰，陳凱欣估計，內地科企監管政策正逐步放寬，相信風暴過後會回復平靜。她指出，一方面早前內地當局推出多項措施，期望幫助遭疫情拖累的經濟恢復增長，相信經濟增長為目前首要目標；另一方面，科企與監管機構之間「心照不宣」，企業正調整業務發展，以配合當局所指導的方向。

至於本港新股市場方面，她預料下半年氣氛會回暖，主要由於美國加息等不確定因素被一一消除，讓市場回復平穩發展，投資者可空出更多資金作不同的資產配置。