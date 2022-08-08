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H&M屢傳退租 恒隆：租客財政正常

標籤：經濟

【明報專訊】瑞典時裝品牌H&M租用恒隆地產（0101）旗下銅鑼灣恒隆中心四層樓面多年，作為其亞洲區最大旗艦店，惟市場不時傳出尋求「頂租」。恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅透露，雙方租約尚有數年未完，預期對方到期或會撤退，但目前租客財政正常及生意額持平。

恒隆上半年租賃收入按年減4%

過去幾年H&M已關閉多間分店，包括2014年斥900萬元搶租同為恒隆旗下的「家樂坊」5.4萬呎樓面，在2016年開業後，在2020年不續租。而H&M則在2013年租用銅鑼灣恒隆中心的四層樓面，面積達4.6萬方呎，當時市場曾傳月租達千萬元級別，該店在2015年尾開業。問到若H&M退出恒隆會傾向引入新大型租戶還是拆租，劉靜雅表示，兩個方案均會考慮。

雖然受疫情影響，零售不景氣，但恒隆地產上半年租賃收入只按年減少4%，租戶銷售額仍升1%。劉靜雅對下半年感樂觀，相信租戶銷售額會繼續維持升勢。

她又透露，部分餐飲租戶的銷售額已追至2018年水平，整體租戶亦已回到以往七成半至八成的水平。接下來亦有消費券助力，以往消費券的威力亦多能持續兩個月左右，目前客流量亦已重返1月水平。

零售租金走勢方面，劉靜雅認為已大致喘定，本港上半年租賃收入只按年減少4%，公司亦與商戶溝通，提供租金優惠，令其能持續經營。她指，恒隆會因應商場客戶的情况，引入新租戶，在疫情期間，提升了超級市場等類別的佔比至約25%，如在年初日式超市Donki便於淘大商場開幕，集團將原租客搬至另一較細位置，但營業額不變，提升商場面積的使用效益。她指商場會按行業加租，不會只集中加「底租」，亦會檢視分成情况等。

港辦公樓上半年出租率維持87%

至於辦公室租金方面，劉靜雅指現時供應量多，單是2023年打後的待出租率或面積，已升至雙位數或過百萬呎。以前市道好時每年消化量才約40萬呎，故在需求沒大增長下，市場未能消化如此大的供應。往後在2026至27的數年尚有幾百萬呎樓面供應，相信市場上業主都會增加優惠予租客，望藉此維持出租率。

她又提到部分小型辦公室租客縮減租用面積或撤退，主要是受封關影響、或負責人提早退休等，但集團香港辦公樓上半年整體出租率仍持平於87%高水平。當中中環因供應增加及租客轉移下，仍維持逾8成出租率﹔而民生及旺區如康怡仍維持98%、旺角亦維持逾9成以上。