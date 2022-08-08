余淑穎：靜待貸款還清 再綢繆資產增值

你好！我想請教下理財問題。我現年32歲，每月收入2.8萬元；丈夫現時40歲，每月收入6萬元，另負債90萬元，每月還1.7萬元（提前還款要罰息）。有聯名自住物業市值1200萬元，還剩500萬元欠款，月供2萬元；另有一個工廈物業，沒有做按揭，市值150萬元，每月收租5000元；持有60萬元現金。我們有3名小孩，不計供樓開支，每月平均家庭開支約3.9萬元，包括小孩學費及校巴費1.1萬元；家傭薪金5000元；水電煤約1000元；差餉管理費約4000元；屋企雜費6000元；尿片奶粉1600元；我和丈夫交通、膳食等支出1萬元。我們希望除了將現有物業放租，再租一個較平物業自住，還可以怎麼增加每月收入呢？

筆者回應：

Mabel你好！本人根據你的家庭及個人財務狀况作出以下理財意見。現時Mabel及丈夫的薪金，加上工廈租金的被動收入扣除強積金供款後收入合共約8.8萬元，現時家庭總開支約3.9萬元，自置物業按揭還款2萬元再加負債還款1.7萬元，合共需要7.6萬元。從現金流收支結算應尚餘1.2萬元可儲蓄，但基於3名小朋友的教育生活開支、薪俸稅儲備和一些非預期的生活開支等，導致Mabel未能用每月結餘作定額儲蓄。現時手持的60萬元現金儲備，金額可抵消相當於現時約7個月的生活開支。

放租大屋住細屋 礙孩子成長

關於未來生活開支的預算，最大部分相信是來自兒女日漸長大供書教學，尤其是在升學教育方面因應小朋友需要而衍生的培育開支並不能一一預算。此外，丈夫還有4年多的時間攤還約90萬元的債務，這對整體家庭的開支已佔差不多四分之一的壓力，相信必須靜待所有貸款還清後才能策劃理財方案，令整體家庭提升資產增值能力。

至於應否將收租工廈變賣抵消負債，Mabel並沒有說明現時手持的工廈單位購入價多少，儘管以現時市價150萬元，與租金收入作大概計算，年度化回報率約4%，此回報率以一般收租物業平均回報作基準也算合理。而且信中Mabel也提及提前還債需要罰息，因此除非現時負債還款金額令家庭陷入重大財政困擾，而要考慮將現時工廈資產變賣抵償債務，否則在收入還能夠支出的條件下，似乎攤分4年清還較為合適。

另外，對於應否放租自住單位減輕開支，本人認為並不可行，因為兩夫婦、家傭和3名小孩需要的生活空間不能太小。以現時市區一個3房單位普遍叫租水平，料每月租金超過2.5萬元才能滿足你們家庭的基本居住需要，否則需要選擇較偏遠的新界村屋，當然還要考慮夫婦二人工作地點及子女上學等交通需要。

若Mabel在理財方面需要進一步的分析，可直接與專業的理財顧問聯絡。

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]