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檢閱商場消費券優惠

【明報專訊】第二階段電子消費券昨日（7日）起分期發放，不少商場都推出加碼消費獎賞。此外，市民於部分商場消費及登記，可參加抽獎及贏得名車、家電等禮品，今期帶大家搜尋多家商場或網店提供的消費券優惠。

明報記者 黃清瑤

沙田新城市廣場

推出「夏日消費券獎賞」，由即日至9月30日，凡使用電子消費券在新城市廣場購物，滿指定金額可獲贈商戶電子禮券，如單日以電子消費滿2000元，可獲總值520元的商戶電子禮券，包括價值100元的一期時裝及配飾電子禮券一張、價值100元的三期時裝及配飾電子禮券一張、價值100元的三期美妝電子禮券一張、價值100元的運動服飾電子禮券一張、價值100元的兒童服飾及生活時尚電子禮券一張，以及20元餐飲電子禮券。消費8000元可獲1450元電子禮券，消費1.8萬元可獲3150元電子禮券。

新城市廣場與HomeSquare同時推出「消費券雙重幸運大抽獎」，在以上其中一個商場單一電子消費滿500元，可參與「即抽即中獎」活動一次，獎品包括10元新城市廣場餐飲電子禮券、20元Home Square IKEA禮券等。所有抽獎市民會自動進入終極大抽獎，頭獎有機會贏得價值42萬元的BMW 128tiA名貴跑車、Ogawa Smart ReLuxe按摩椅、Dyson Pure Cool Link坐地式二合一風扇空氣清新機等。

華懋旗下商場

由即日起，市民於華懋集團旗下7個商場包括如心廣場、翩匯坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，單一電子消費滿250元或以上，可換領50元購物餐飲現金券一張、單一電子消費滿500元或以上，可換領50元購物餐飲現金券兩張。另外，在如心廣場單一消費滿600元或以上，除了可獲50元購物餐飲現金券兩張，可額外獲得50元如心酒店餐飲現金券一張。

由8月7日至9月7日，由華懋集團負責管理及營運的中環街市，聯同Tap & Go拍住賞推出優惠，凡以Tap & Go拍住賞政府消費券計劃帳戶內的「二維碼支付」功能於中環街市指定商戶消費滿100元，可享8%拍住賞儲值額回贈。

銅鑼灣時代廣場

由即日至8月31日，銅鑼灣時代廣場為Happy Rewards會員推出「Double Up Surprises」禮遇，顧客免費登記成為Happy Rewards會員後，於時代廣場商戶電子消費滿指定金額即可換領購物優惠。單日消費每滿1500元，可獲100元購物優惠券一張、50元美食優惠券一張，及100元美食優惠券一張。消費每滿5000元，可額外500元購物優惠券一張，星期四及日則可獲各款優惠券兩張。

另由即日至8月20日，Happy Rewards會員電子消費滿3000元，其中一張為於指定食肆消費滿200元之單據，即可免費換領100元city'super購物禮券一張；於8月21至31日期間作出同樣消費則可免費換領英皇戲院（銅鑼灣時代廣場）電影禮券兩張。另外，於活動期間的4個周日，以電子消費滿8000元，其中一張單據須指定為體育或戶外用品品牌消費滿200元，可換領香港海洋公園水上樂園成人門票兩張。

置富Malls

Fortune+會員於置富Malls旗下的商場包括+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅的單一商場內任何兩間不同商戶以電子消費滿500元，可獲50元美食現金券，滿1800元可獲250元美食現金券，滿4000元可獲600元美食現金券。

另外於置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈、華都大道電子消費滿350元，可獲40元美食現金券，滿800元可獲140元美食現金券。

Trip.com伙Mastercard

推「8.8每日狂賞」

Trip.com伙拍Mastercard推出「8.8每日狂賞」活動優惠，包括酒店、主題樂園門票、自助餐及下午茶優惠。市民可於每日上午10時及正午12時競奪888元起的限量酒店或買一送一門票，每晚10時競奪「Mastercard專享」 的888元酒店優惠代碼；8月9日競奪主題樂園優惠；8月11日競奪買一送一酒店餐飲優惠。當中包括8月9日上午10時，可以1388元競奪香港海景嘉福洲際酒店的自助晚餐+自助早餐（周一至周四）+免費洲際行政俱樂部禮遇（周日至周三）+200元迷你吧消費額+迎賓小食籃。8月11日上午10時，可以888元競奪馬哥孛羅香港酒店高級客房住宿（可免費升級到豪華客房），連1100元餐飲消費額及平日下午3時延遲退房。

用戶享折扣價購門票

本地體驗門票及餐飲優惠包括每日中午12時起，所有用戶可以折扣價購入天際100（Sky100） 香港觀景台高空特飲優惠套票、 Peppa Pig玩樂日互動特展香港站、香港挪亞方舟優惠門票、東方之珠遊船體驗及大富翁夢想世界門票+香港杜莎夫人蠟像館門票+金玡居餐券。

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