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凱基亞洲：港股遇逆風 續看好比亞迪

【明報專訊】受台海局勢升溫影響，上星期恒指一度跌至最低的19,515點，及後反彈，最終上周五收市重回20,200點（日中高位為20,283點） ，惟與6月28日的高位22,449點比較，表現仍令人失望。技術上港股走勢轉差，我們維持上星期所指，恒指若明顯跌破20,000點，支持水平或直接下移至5月10日低位19,178點，首個阻力維持21,291點。

提到台海局勢，隨着美國眾議院議長佩洛西於上周三結束台灣之行，事態暫未出現最差情况，港股在超賣後呈短線反彈。暫時而言，考慮到中共將於今年稍後召開二十大會議，加上中美兩國經濟均面對壓力，料軍事衝突機率較低。我們的基本情境是：內地將以「軍演」及制裁部分美國人或企業來表態，美方則有可能進一步透過貿易關稅甚至制裁更多中資企業回應。誠如中國外交部聲明，佩洛西竄訪台灣嚴重衝擊中美關係政治基礎。這反映中美關係惡化，成為股市未來的隱憂。

除台海問題外，港股現時其實同受多個未明朗因素影響，包括內地7月經濟數據令人失望、權重科技股遭主要股東減持，以及內房債務危機持續困擾大市等。這正好解釋了部分投資者的疑問，為何美股回升但港股斯人獨憔悴。原因是上半年美股大幅調整後，預測市盈率已回落至合理水平，受惠盈利報告優於預期而加息幅度符合預期，都利好美股反彈；港股則受累上述多個不利因素，令走勢相對落後。未來大家需繼續關注港股次季業績，若盈收符合預期，在偏低估值下（包括市盈率及市帳率） ，有望於市場冷靜後為港股帶來支持。

個股方面，首先跟進我們下半年六大選股之一的比亞迪（1211）。先從行業對手分析，內地一眾新能源車廠相繼公布7月份交付量。小鵬汽車（9868）交付11,524輛智能電動車，按年增43%，按月則跌24.7%；蔚來汽車（9866）交付10,052輛汽車，按年增26.7%，按月則跌22.4%；理想汽車（2015）交付10,422輛理想ONE，按年增21.3%，按月跌20%。三大內地造車新勢力都面對按月下跌問題，反映晶片等關鍵零部件供貨不及時。至於龍頭比亞迪，7月產量163,358輛，按年增173.9%，按月增21.2%，是繼續保持按月銷量增長的車企。

比亞迪此前在2022年下半年市場展望指出，集團的優勢在於垂直整合十分得宜，新能源車的重要零部件如電池及車用半導體都是自主研發及製造，令它可以擺脫供應商出貨量波動的問題。而且它繼續擴大優勢，包括在紹興投資成立半導體新公司，也伙拍國企拓展電池上游供應，經營四川蜀能礦產的磷酸鐵鋰項目。在近期大市十分波動下，建議投資者繼續採較保守部署，待股價回落至260元再吸納，目標價304元。

長建股息率吸引

另一隻要介紹的股份是長江基建（1038） 。近期英鎊疲軟，將降低集團英國業務的貢獻（匯率調整後）。然而，長江基建的若干英國項目回報與通脹掛鈎，將有助抵消部分匯率疲弱影響。此外，集團近期減持部分現有項目股權，實現一次性收益提升盈利能力，而且股息率超過5%，建議於48元以下買入，兩級目標分別為51.3及53.1元，若較買入價下跌10%或需先行止蝕。

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[凱基亞洲 溫研股海]