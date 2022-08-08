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摩根大通亞洲：資金部署淡倉 納指沽10404

【明報專訊】受科技股業績理想及美國國債孳息率回落等因素帶動，納指100近日跑贏大市，截至上周四，指數自6月低位11,037點起計，累積反彈幅度達20%，進入技術牛市區，並進一步挑戰年初以來形成的下降軌阻力。

輪證資金流數據反映投資者於本輪反彈浪中持續部署淡倉，納指淡倉過去5日錄得近1000萬元淨流入，同期好倉錄得約260萬元淨流出。

由於納指已累積一定升幅，追入可參考較具防守力的貼價選擇，如納指購10415，行使價13,500點，實際槓桿約7倍，2022年12月16日到期。

如看淡可留意納指沽10404，屬活躍條款，特點為時間值損耗較低，行使價11,950點，實際槓桿7倍，2022年12月16日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]