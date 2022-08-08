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陳永傑：港樓表現跑贏強積金

標籤：陳永傑

【明報專訊】在疫情期間，世界各大城市樓價持續穩步上揚，有些甚至升勢凌厲。今年以來，本港樓市儘管未能追貼全球樓市升勢，下跌約3%，被大市拋離，但相比下跌6%及約13%的香港股市及強積金，已然是顯著跑贏，在疫境中毫不失禮！

今年上半年，中原城市領先指數未能像疫情首兩年處於升市境地，下跌3%，但比較全球投資市場經已好得多，以美股而言，道指大跌15%、標指下挫20%、納指更暴跌29%。雖然港樓未能像過去兩三年成為樓市升市榜一員，更未能像美國及英國樓市分別勁升約20%及13%，但微跌3%的港樓對於許多人來說已是「收貨」，因為今年上半年投資市場跌得慘烈。長期以來，本港強積金表現平平，升時未見突出，跌時令人沮喪。儘管強積金是長線投資，成績卻非常一般。

強積金研究機構積金評級表示，上半年強積金下跌12.96%，為歷來最差的首半年表現。不過，該機構指出，「對強積金成員來說，這是最壞的時代也是最好的時代」，又表示歷史可鑑，市場現已接近見底。

物業具自住及投資功能

積金評級所有基金表現指數在6月份、第二季度及今年首6個月分別跌了3.02%、7.29%及12.96%，是強積金成立以來，最差的首半年回報。無疑今年上半年強積金成績令人失望，其實經已不算太差，相比起美股三大指數而言，勝出不少。強積金是長線的退休投資，不能捨棄，但金融產品的回報太大上落，對於不諳投資知識的打工仔存在困難。住宅物業具備自住及投資功能，不妨多加考慮，能夠分散去投資港樓就更好。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]