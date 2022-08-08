廖偉強：從壞消息中見出路

此外，根據前線的信息，粗略估計整體盤源當中，已知因移民而放售單位佔整體不足5%；成交單位中，移民盤比例更低於此數。由此證明，移民的人並非每人都有物業，並在移民前放售，這批移民的業主不會大幅減價求售，如果真的有大量減價個案，樓價的跌幅會直線向下。

移民潮之外，大家可能最擔心息口上升拖累經濟及樓市。香港銀行暫時仍沒上調最優惠利率，美國下次議息為9月下旬，在未來接近兩個月，香港加息壓力稍緩，市場有更多時間為未來加息做好心理準備。

至於疫情，雖然確診人數回升，但相信政府不會再收緊限聚令影響經濟，同時積極研究縮減入境人士在酒店的隔離日數，安心出行將推出「紅黃碼」，方便監察入境人士及密切接觸者。在一國兩制下，香港可以先和外國接軌，令香港經濟得以加快復蘇；至於與內地的通關要求及條件，相信很快落實，距離中港兩地通關的日子也不遠。新盤市場在今年首7個月，累積成交不足6000宗。這時候為促銷單位，發展商已減少價格上執着，明白需要有銷量，才可以帶動市場氣氛轉熱。8月份新盤紛出場，推售價亦會吸引，料帶動整體物業市場，二手市場亦會得益。筆者相信市况已不一樣，有望進入旺市的階段。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]