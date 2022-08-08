moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

廖偉強：從壞消息中見出路

標籤：廖偉強

【明報專訊】對於近期香港的經濟及樓市，部分人總會看得十分負面，認為不利消息多不勝數；其實，黎明前並非只有黑暗，壞消息中往往亦見到出路。移民潮是近兩年大家都談論的話題。粗略估計，移居他方的港人或離港的外國人共數十萬。香港人才流失，企業聘請員工倍加困難，其實內地人才眾多，政府只要適度放寬，香港各行各業的人才流失問題有望逐漸解決。

此外，根據前線的信息，粗略估計整體盤源當中，已知因移民而放售單位佔整體不足5%；成交單位中，移民盤比例更低於此數。由此證明，移民的人並非每人都有物業，並在移民前放售，這批移民的業主不會大幅減價求售，如果真的有大量減價個案，樓價的跌幅會直線向下。

移民潮之外，大家可能最擔心息口上升拖累經濟及樓市。香港銀行暫時仍沒上調最優惠利率，美國下次議息為9月下旬，在未來接近兩個月，香港加息壓力稍緩，市場有更多時間為未來加息做好心理準備。

至於疫情，雖然確診人數回升，但相信政府不會再收緊限聚令影響經濟，同時積極研究縮減入境人士在酒店的隔離日數，安心出行將推出「紅黃碼」，方便監察入境人士及密切接觸者。在一國兩制下，香港可以先和外國接軌，令香港經濟得以加快復蘇；至於與內地的通關要求及條件，相信很快落實，距離中港兩地通關的日子也不遠。新盤市場在今年首7個月，累積成交不足6000宗。這時候為促銷單位，發展商已減少價格上執着，明白需要有銷量，才可以帶動市場氣氛轉熱。8月份新盤紛出場，推售價亦會吸引，料帶動整體物業市場，二手市場亦會得益。筆者相信市况已不一樣，有望進入旺市的階段。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]