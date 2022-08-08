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布少明：有買貴 冇買錯

標籤：布少明

【明報專訊】環球投資氣氛欠佳及本港疫情未退，最近二手市場陷入短暫整固期，買賣雙方均傾向觀望後市。同時，近月陸續有矚目新盤應市，搶去不少客源，令二手交投拉鋸。據美聯物業分行統計，7月25日至31日的一周，全港35個大型屋苑錄得約34宗買賣成交，較前一周的51宗按周跌約33%，連跌兩周。

一手市場方面，以屯門及粉嶺區兩個新盤最矚目，兩者均與二手市價有折讓，屯門盤銷情非常熾熱，截稿前粉嶺盤未開賣，但入票量理想，相信極受歡迎。從以上新盤的矚目程度來看，中細價樓剛需依然強勁，為樓市囤積充足購買力及換樓動力，並為未來樓市再展升浪奠下鞏固基礎。

事實上，每次跌市，都構成上車機會，無論發展商或業主，開價都不會過於進取，到樓價回升時，即「賺住又賺價」。近年本港樓市雖然深受疫情影響，但港樓底子厚，樓價跌唔落。一般情况下，每當樓價跌約5%左右，都會有反彈的機會。美聯樓價指數最新報166.2點，本年迄今已跌逾3%，已經接近浪底。現時部分發展商開價甚至低於個別二手盤，心急放賣的二手業主議價空間漸增，近日已見有「聰明客」睇樓尋寶，如業主持續鬆手，相信有助刺激二手交投。

雖然疫情及加息兩大因素仍在影響市場情緒，台海局勢亦見緊張。但不可忽視的是，上市場憧憬11月香港對外通關有望提振經濟，未來樓價或觸底回彈，因此在8月至11月期間，樓價料仍將於低位徘徊，會形成有意上車者的另一次入市機會。

從長線分析，香港樓價是一直走在上升軌道，「有買貴、冇買錯」。因此，趁跌市置業成為不少人致富良機。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]