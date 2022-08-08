平均成本月供投資 抗波動市 入場門檻低選擇多 留意佣金雜費

明報記者 龍彩霞

若投資者需要籌謀退休金，可選擇銀行月供計劃，可細分為月供股票及月供基金，月供股票讓投資者毋須一次過買入一手股票，而可定期買進小量的股票（通常每月至少500元），透過平均成本法，在淡市時較大量買入，在旺市時則較小量買入，或以較好的價格賣出，以避免估錯入市時機。由於入場門檻較低，可讓小散戶同時挑選多隻股票，更可持有門檻較高的藍籌股。其缺點是收費繁多，除佣金外，可能收取印花稅、交易費、持倉費等。

月供股票收費較多 設最低消費

月供基金則十分貼近強積金的運作模式。投資者每月定額供款（通常每月至少1000元），以平均成本法的優勢，賺取長期回報。基金的種類豐富，不同行業、地區、風險、投資工具可選，亦可認購以外幣定價的基金，然而部分基金的申購費較高，可達5%。月供投資利用固定金額將投資成本平均化，於波動市况下效果尤為明顯，是有助投資者分散風險方法之一。

富途證券數據顯示，自7月起推出的月供股票功能獲廣泛年齡層投資者應用，人均月供金額約2900元。各世代之中以80後最為活躍，最年輕的月供投資者為19歲，擁有更多時間以平均成本累積資產。從數據分析可見，參與月供儲蓄計劃方案的投資者遍佈各個年齡層，橫跨00後至70後或以上年齡組別，當中以80後最為活躍，佔35%，對比70後或以上年齡組別（31%）及90後（32%）分別高出4及3個百分點，亦有小部分00後投資者已起步累積資產。另外，數據亦顯示年齡愈高供款愈多，當中70後或以上年齡組別投資者平均月供逾3700元。

富途證券創辦人李華表示：「由即日起至今年8月31日，投資者只要成功開戶存入指定資金，並於其後60日維持每日平均資產1000元或以上，即可獲取600元現金券。另外，只要用戶於半年內完成月供計劃，並每月供款至少1000元，可進一步領取額外400元現金券。月供計劃讓老、中、青投資者均能以較低門檻買入優質資產，加上以科技輔助定期規律操作，讓投資者輕鬆調整投資策略，即使面對動盪市况，而推出不同月供方案，讓投資更簡單。」

消委會發表報告指出，投資者考慮各種收費，例如買入股票後，銀行會提供各種相關的服務而向投資者收取費用，包括股票保管費、代收股息手續費等。部分銀行可豁免上述收費，其餘計劃的相關收費則普遍與該銀行的一般股票戶口相同。此外，月供股票計劃的投資者在沽出股票時，所有銀行都會視之為一般股票戶口般而收取各項相關的交易費用，例如會視乎投資者於該銀行的顧客級別、發出沽出指示的渠道（電子渠道或傳統渠道例如經分行或專人接聽熱線），以至成交額的多少而收取以成交額計算的若干比例作為經紀佣金。

未能準時供款 銀行自動終止計劃

投資者亦應注意若未能準時供款或供款資金不足，例如投資者若連續3個月未能成功供款或供款不足，多數銀行均會自動終止相關月供計劃。早前已買入的股票會繼續存於投資者的股票戶口，但銀行普遍會向投資者收取一般股票戶口的服務費用。

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[退休綢繆]