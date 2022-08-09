moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

澳洲業務蝕87億 各地搶燃料 虧損暫時

【明報專訊】中電控股（0002）於澳洲的電力業務旗艦EnergyAustralia（EA）因應當地極端市况，適逢當地電廠停運及發電量減少，要轉以高昂成本結算遠期合約，致該等遠期合約錄得79.57億元公平值虧損，整體澳洲業務合計虧損亦達86.83億元。中電首席執行官藍凌志表示，澳洲的燃料遠期合約橫跨兩年，並在不同時間到期，轉由新合約取替，最終料令集團所受影響減少。

煤價半年升4倍 料下半年續高企

藍凌志表示，澳洲業務的公平值虧損屬非現金性質，當合約到期時，售電合約會因應所對冲的發電量按原定售價實現，公平價值虧損自然會被消除。今次出現公平值虧損，與能源價格上升，致各地向澳洲市場搶購燃料有關。當地煤價上半年已大升4倍，短期內他未見到煤價會顯著下跌，並料下半年燃料價格高企，這對EnergyAustralia業務繼續構成挑戰。

擬加建儲能設備 助電力業務改善

集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄補充，在澳洲因應能源轉型，擬加建儲能設備、抽水蓄能等項目，冀有助澳洲電力業務表現改善。藍凌志又稱，集團會視乎情况，與合作伙伴可探索在項目、部分業務，或在澳洲業務整體生意等多個層面尋求合作，取得更多資金發展。

無意再減持印度電力業務

在較早前宣布將印度業務10%權益轉售予伙伴CDPQ之後，藍凌志稱目前與CDPQ各佔五成持股的組合恰當，並造就增長平台，並可發展可再生能源發電及輸電業務，中電無意進一步減持印度電力業務。