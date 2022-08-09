聯通中期純利破百億 派息增38%

產業互聯網增長 佔新增收入七成

聯通昨收報3.75港元，微升0.5%。半年收入按年升7.4%至1762.6億元，當中核心服務收入合計1609.7億元，按年升8.3%。銷售通訊產品收入按年跌1.4%至152.9億元。產業互聯網收入369億元，按年升31.8%，貢獻逾七成新增收入，為業績增長的「第一引擎」。

期內移動用戶3.2億戶，當中5G套餐用戶1.85億戶，淨增2999萬戶，5G套餐滲透率達58%。移動用戶ARPU（每月每戶平均收入）為44.4元，按年持平。陳表示，上半年受疫情影響，5G用戶擴展低於集團持續進度目標，但在高質量發展和新戰策略指引下，移動用戶取得成效，為後續發展建立基礎。

上半年資本開支284億元，按年升98.5%。聯通表示，面對「東數西算」工程和「雙千兆」網絡建設的窗口期，公司適度加大投入。陳忠岳稱，疫情對建設網造成區域影響，但影響可控，全國建網工程進度良好，資本支出會與收入增長匹配，不會影響全年資本計劃，更會適度為未來發展提前投資。

問及分拆業務上市方面，陳透露聯通去年宣布分拆智網科技到A股上市，已向北京證監局提交上市輔導申請，且獲得正式受理，目前正處於輔導期，日後進展將適時對外公告。