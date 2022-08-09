moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

聯通中期純利破百億 派息增38%

【明報專訊】中國聯通（0762）昨日公布中期業績，半年多賺兩成至109.6億元（人民幣，下同），首次中期純利突破百億元關口，上半年繼續受惠服務業務推動，當中以產業互聯網服務跑出。聯通執行董事兼總裁陳忠岳於業績記者會上表示，聯通受疫情影響有限，又稱集團旗下擁有數間優質子公司，會適時推進分拆上市的研究評估工作。聯通每股中期息按年增派37.5%至0.165元。

產業互聯網增長 佔新增收入七成

聯通昨收報3.75港元，微升0.5%。半年收入按年升7.4%至1762.6億元，當中核心服務收入合計1609.7億元，按年升8.3%。銷售通訊產品收入按年跌1.4%至152.9億元。產業互聯網收入369億元，按年升31.8%，貢獻逾七成新增收入，為業績增長的「第一引擎」。

期內移動用戶3.2億戶，當中5G套餐用戶1.85億戶，淨增2999萬戶，5G套餐滲透率達58%。移動用戶ARPU（每月每戶平均收入）為44.4元，按年持平。陳表示，上半年受疫情影響，5G用戶擴展低於集團持續進度目標，但在高質量發展和新戰策略指引下，移動用戶取得成效，為後續發展建立基礎。

上半年資本開支284億元，按年升98.5%。聯通表示，面對「東數西算」工程和「雙千兆」網絡建設的窗口期，公司適度加大投入。陳忠岳稱，疫情對建設網造成區域影響，但影響可控，全國建網工程進度良好，資本支出會與收入增長匹配，不會影響全年資本計劃，更會適度為未來發展提前投資。

問及分拆業務上市方面，陳透露聯通去年宣布分拆智網科技到A股上市，已向北京證監局提交上市輔導申請，且獲得正式受理，目前正處於輔導期，日後進展將適時對外公告。