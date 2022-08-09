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疫情影響 鐵塔中期資本開支減

【明報專訊】中國鐵塔（0788）公布中期業績，上半年多賺22.2%至42.24億元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.0242元。營業收入按年升6.6%至454.79億元，EBITDA（除息稅、折舊、攤銷前利潤）為319.58億元，按年升2.5%，不派中期息。執行董事兼董事長張志勇稱，期內受5G建設需求結構變化及疫情影響，資本開支按年減12.3%至90.85億元。中國鐵塔昨日收報1.01港元，全日升1%。

張志勇表示，上半年資本開支確實較年初指引減少，疫情影響營運商業務，包括採購物資短期、到付時間延長等，加上3間營運商對深度5G覆蓋等需求增加，需求結構改變。

張志勇表示，上半年發展穩建，下半年仍需加深營運商覆蓋，包括農村覆蓋，加強塔類業務建設和室分建設，進一步加大研發投入，加強資產維繫和研發投入，維持全年資本開支不超過300億元的指引。

談及3間營運商的《商務定價協議》， 張志勇表示，協議於年底屆滿，協議自2018年訂立開始，各方達至共贏，加快基站建設，並降低成本。他表示，目前正積極與3間營運商對接，包括定價，隨着4G和5G佈局擴大，網絡成本降低，認為能與電訊商續簽訂有利他們以低成本快速部署，堅持「共享共贏、市場化」等原則談判新定價，會根據監管要求進一步溝通及披露消息。