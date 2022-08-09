大馬食品商雙財莊首日足額

港第三家SPAC料下周一掛牌

集團首席財務官Tham Sai Cheong表示，暫未有特定併購目標，正在市場上尋找合適項目，考慮因素包括商業類型和現存客戶及規模等。招股將於周四（11日）截止，並於本月19日掛牌。

此外，日前兩家公司雙雙通過港交所（0388）上市聆訊，分別是「B股」（即未盈利生物科技公司）百奧賽圖及內地藝人管理公司樂華娛樂。據路透社旗下IFR報道，百奧賽圖已啟動預路演，以評估投資者意向，擬集資約5000萬美元（約3.9億港元），較原先傳出的2500萬美元倍增。樂華娛樂亦擬最快今起預路演，預料集資1.5億至2億美元（約11.7億至15.7億港元）。

另一方面，本港市場或將迎來第三家SPAC（特殊目的收購公司），彭博報道，香港匯德收購公司今日截止認購，擬集資10億元，有望在下周一（15日）掛牌上市。匯德由金管局前總裁陳德霖及渣打銀行前大中華區主席、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇發起，曾蔭權次子曾慶淳則出任公司投資總裁。保薦人為海通國際。

明報記者

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