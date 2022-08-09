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華置盈喜 上半年收入最多增68%

【明報專訊】曾經於內房債損手的華人置（0127）昨日發盈喜，料2022年上半年收入顯著增加58%至68%，2021年上半年收入則為7.26億元；今年上半年溢利則預期介乎7.8億至9.6億元，扭虧為盈，2021年上半年則蝕3700萬元。

料涉觀塘凱滙股息收入

華置盈喜源自一項非上市股本證券的股息收入，令收入及溢利增加。集團確認上半年來自一間其持有10%的香港物業發展項目的股息收入9.5億元。翻查華置年報，該新盤項目料為與信和置業（0083）合作發展的觀塘凱滙。

同時，華置上半年的投資物業公平值變動亦轉虧為盈，其間公平值變動收益約1.04億元，2021年上半年則虧損1.23億元，主要源於英國投資物業的公平值增加。

此外，華置上半年證券投資及財資產品業績轉盈為虧，虧損主要包含證券投資及財資產品的已變現收益、未變現虧損，以及利息或股息收入。期內，華置出售若干通過損益以反映公平值的證券投資及財資產品，當中主要包含於香港或其他地區上市的股本證券、債券及結構產品，預計該出售帶來已變現收益淨額約2500萬元，2021年上半年則錄1.73億元；公平值變動的未變現虧損淨額則約2.13億元，2021年上半年則虧損4.11億元，將於上半年在損益中確認。