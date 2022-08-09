moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

禁令屆滿 南豐向4商戶追租460萬

【明報專訊】早前第五波疫情肆虐，港府因而推出「暫緩追租」措施，禁業主向特定行業追租，措施於上月底屆滿，南豐隨即連環入稟向4名租客追租。

指實惠欠半年租兼管理費

根據法庭文件顯示，南豐旗下南豐二廠紡織向康光索償，該公司擁有多間酒吧，包括The Ale Project、Second Draft等，涉及款項近36.6萬元。

此外，南豐旗下利信企業亦向實惠家居、盈峰投資發展及富騰國際追討欠租，分別涉款逾234.2萬、141.2萬和48.9萬元。4項入稟合共索償逾460萬元。

根據入稟狀，利信企業指早前與實惠家居簽訂4年租約，原定明年3月到期，其間實惠拖欠半年租金，以及1個月的管理費及冷氣費，並拒絕遵守有關要求，因此向實惠追討合共234.2萬元的款項。

利信又稱，由於實惠未有繳付租金，按規定租約連同押金可被沒收，惟實惠仍在使用該處所，因此有責任向其支付自今年9月起持續使用的租金，直至交出處所為止。

利信續稱，實惠亦須支付自今年9月起的管理費和冷氣費、政府按季的稅項和租金、每月1.25%的利息，直至交出處所為止。另外，利信同時要求實惠支付因違反租約而產生和附帶費用，包括為收回欠款而產生的訴訟前法律費用、未來重新出租的費用和成本，以及進一步或其他損失等。