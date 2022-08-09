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理文造紙中期少賺六成 派息削半

【明報專訊】理文造紙（2314）公布2022年上半年純利7.97億元，按年跌58.8%，主要是由於新一輪新型冠狀病毒疫情爆發，導致全球經濟增長持續放緩；每股盈利0.1846元，派中期息每股0.065元，較2021年中期息0.15元跌56.7%。

集團稱，上半年收入按年升0.6%至153億元，期內總銷售量296萬噸，產品平均每噸淨利潤292元。上半年理文造紙因換算境外業務產生的匯兌差額為12.84億元。

稱受累疫情漿價高企

上半年核心業務包裝紙分部盈利約6.1億元，較2021年上半年的22.08億元，按年跌72.4%；衛生紙上半年分部盈利2.86億元，較2021年上半年的2.29億元，按年升24.8%；木漿上半年分部盈利6022.2萬元，較2021年上半年的288.1萬元，按年升19.9倍。

集團表示，上半年國際紙漿供應緊張，漿價持續高位震盪，惟內地需求受累疫情封控措施，呈現疲態，大部分紙企無法有效將成本轉嫁下游，行業盈利收窄。同時集團已分別在越南、馬來西亞等國家生產，以提升集團收入及生產效益。

核心的包裝紙業務方面，集團計劃分別在江西及重慶增設紙漿生產線，以改善原材料的供應，新增設的生產線預計將於2023年內投產。理文稱，衛生紙業務總年產能接近100萬噸，並計劃於廣西設廠，預計最快明年底新增年產能30萬噸漂白木漿的生產線。