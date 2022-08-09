科技股拖累 軟銀上季蝕1838億 願景基金虧損1355億 日圓貶值損失477億

軟銀創辦人孫正義形容，這是軟銀歷來最嚴重的虧損，「我們非常關注」。他說，願景基金將不得不縮減規模，降低營運成本，控制員工人數，並對新投資更揀擇。

孫正義：歷來最嚴峻 需縮規模降成本

科技股在截至6月底的季度持續偏軟，損害軟銀持有的韓國電商巨頭Coupang（美：CPNG）、商湯（0020）、外賣送餐平台DoorDash（美：DASH）等上市公司股票的價值。納斯達克100指數在4至6月下跌22%，為2008年金融海嘯以來最大跌幅，導致孫正義於5年前將集團業務轉型為科技投資以來，遭遇最嚴重的挫折。

納斯達克100指數自6月中的接近兩年低位，已上漲19%。這部分由於微軟（美：MSFT）等業績比預期好，以及美國國債孳息率下滑。不過市場憂慮倘聯儲局繼續大幅加息令企業利潤前景惡化，可能令大市反彈終結。

薪金不及同行 高層人才流失

除此以外，軟銀正面臨高層人才流失等問題。願景基金負責人Rajeev Misra正卸去大部分職責，並開展自己的投資基金，另有兩名願景基金的執行合伙人即將離任。此外，軟銀前營運總監Marcelo Claure及前策略總監Katsunori Sago已相繼離職。部分分析認為，軟銀的薪酬追不上投資業界水平，導致高層紛紛出走。

孫正義曾表示，軟銀的會議像動物園，與會者互相激辯，從中得出成功策略。如今可挑戰孫正義觀點的高層愈來愈少，令孫正義在投資策略等方面的職責愈來愈沉重，使外界憂慮到軟銀的前景。

願景基金持有數百家未上市科技初創公司的大量股份，但科技股估值偏軟，妨礙軟銀將企業上市套現，以增加投資。軟銀表示，由於業績疲軟、近期融資價格下滑及可比上市公司的價值下降，其持有的未上市科技公司股份的公允價值大幅下跌。自去年以來，TikTok母企字節跳動的股份在私人市場的價格已下跌超過25%，瑞典「先買後付」平台Klarna在最近一輪融資的估值，較去年6月大跌85%。軟銀正等待晶片板塊止跌，以便將旗下晶片設計公司Arm上市套現。孫正義稱，他的目標是使Arm的首次公開募股（IPO）成為晶片業界規模最大的上市計劃。

加碼233億回購股票托股價

為避免軟銀股價因巨額虧損而受挫，軟銀宣布將斥4000億日圓（約233億港元）推行新的股票回購計劃。軟銀此前已宣布一項價值1萬億日圓（約582億港元）的股票回購。受回購計劃刺激，軟銀股價今年迄今升約5%。但整體而言，軟銀目前股價與5年前願景基金成立前變化不大。

自7月1日以來，軟銀從阿里巴巴 （9988） 遠期合約融資68億美元。市場憂軟銀繼續套現，阿里巴巴昨跌穿90港元。軟銀也沽清Uber（美：UBER）的持股，該股由去年底至今年6月底跌逾五成。

（綜合報道）

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