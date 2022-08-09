moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

科技股拖累 軟銀上季蝕1838億 願景基金虧損1355億 日圓貶值損失477億

【明報專訊】環球科技股受壓，令軟銀集團（日：9948）旗下願景基金的投資組合價值大跌，拖累軟銀在截至6月底止的第一財季，錄得破紀錄的3.16萬億日圓（約1838億港元）淨虧損。作為全球規模最大的科技基金，願景基金繼第四財季錄得2.2萬億日圓（約1280億港元）的虧損後，第一財季再錄得2.33萬億日圓（約1355億港元）的虧損，損失金額持續高企。此外，日圓貶值也為軟銀帶來8200億日圓（約477億港元）的外匯損失。軟銀昨在收市後公布業績，其股價昨收市升0.7%。

軟銀創辦人孫正義形容，這是軟銀歷來最嚴重的虧損，「我們非常關注」。他說，願景基金將不得不縮減規模，降低營運成本，控制員工人數，並對新投資更揀擇。

孫正義：歷來最嚴峻 需縮規模降成本

科技股在截至6月底的季度持續偏軟，損害軟銀持有的韓國電商巨頭Coupang（美：CPNG）、商湯（0020）、外賣送餐平台DoorDash（美：DASH）等上市公司股票的價值。納斯達克100指數在4至6月下跌22%，為2008年金融海嘯以來最大跌幅，導致孫正義於5年前將集團業務轉型為科技投資以來，遭遇最嚴重的挫折。

納斯達克100指數自6月中的接近兩年低位，已上漲19%。這部分由於微軟（美：MSFT）等業績比預期好，以及美國國債孳息率下滑。不過市場憂慮倘聯儲局繼續大幅加息令企業利潤前景惡化，可能令大市反彈終結。

薪金不及同行 高層人才流失

除此以外，軟銀正面臨高層人才流失等問題。願景基金負責人Rajeev Misra正卸去大部分職責，並開展自己的投資基金，另有兩名願景基金的執行合伙人即將離任。此外，軟銀前營運總監Marcelo Claure及前策略總監Katsunori Sago已相繼離職。部分分析認為，軟銀的薪酬追不上投資業界水平，導致高層紛紛出走。

孫正義曾表示，軟銀的會議像動物園，與會者互相激辯，從中得出成功策略。如今可挑戰孫正義觀點的高層愈來愈少，令孫正義在投資策略等方面的職責愈來愈沉重，使外界憂慮到軟銀的前景。

願景基金持有數百家未上市科技初創公司的大量股份，但科技股估值偏軟，妨礙軟銀將企業上市套現，以增加投資。軟銀表示，由於業績疲軟、近期融資價格下滑及可比上市公司的價值下降，其持有的未上市科技公司股份的公允價值大幅下跌。自去年以來，TikTok母企字節跳動的股份在私人市場的價格已下跌超過25%，瑞典「先買後付」平台Klarna在最近一輪融資的估值，較去年6月大跌85%。軟銀正等待晶片板塊止跌，以便將旗下晶片設計公司Arm上市套現。孫正義稱，他的目標是使Arm的首次公開募股（IPO）成為晶片業界規模最大的上市計劃。

加碼233億回購股票托股價

為避免軟銀股價因巨額虧損而受挫，軟銀宣布將斥4000億日圓（約233億港元）推行新的股票回購計劃。軟銀此前已宣布一項價值1萬億日圓（約582億港元）的股票回購。受回購計劃刺激，軟銀股價今年迄今升約5%。但整體而言，軟銀目前股價與5年前願景基金成立前變化不大。

自7月1日以來，軟銀從阿里巴巴 （9988） 遠期合約融資68億美元。市場憂軟銀繼續套現，阿里巴巴昨跌穿90港元。軟銀也沽清Uber（美：UBER）的持股，該股由去年底至今年6月底跌逾五成。

（綜合報道）

[國際金融]