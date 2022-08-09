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新iPhone首批備貨增至9500萬部

【明報專訊】台灣《經濟日報》引述供應鏈的消息稱，蘋果（美：AAPL）逆市上調新一代iPhone 14系列的初期備貨量至9500萬部，較此前預期增加約5%，以搶佔Android機的市場。台積電（台：2330）、鴻海（台：2317）、大立光電（台：3008）等蘋果供應商的出貨量將順勢提升。相關供應商未回應傳聞。業界傳出，將於9月中推出的iPhone 14系列，共推出4款新機，包括iPhone 14、14 Max、14 Pro及最高規格的14 Pro Max。彭博社消息稱，蘋果已開始錄製9月的iPhone 14發布會內容，屆時將同時推出Apple Watch Series 8及「耐用版」Apple Watch。

彭博社引述監管文件的數據，指蘋果過去兩年的收購步伐顯著放慢，在對上一個財年的併購開支只有3300萬美元，而本財年頭9個月則為1.69億美元，遠低於2020財年的15億美元，反映蘋果在經濟不景氣及監管機構加強審查的壓力下，對於收購趨向審慎。

蘋果去年併購開支大減

蘋果今年已知的兩個收購對象，分別是開發計算信用評分技術的金融初創企業Credit Kudos，以及人工智能音樂初創公司AI Music。蘋果去年唯一已知的收購對象，是音樂串流媒體服務Primephonic，相信是為了增強Apple Music的服務。

（綜合報道）

[國際金融]