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Nvidia遊戲業拖累 料次季收入跌兩成

【明報專訊】繪圖晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）警告，受遊戲行業前景轉弱影響，預期在截至7月底的第二財季，收入將按季跌19%至67億美元，遜於此前預期的81億美元。Nvidia股價早段曾急挫逾8%，低見173.6美元。Nvidia預計，遊戲收入將按季大跌44%，按年跌33%至20.4億美元。此外，數據分析軟件公司Palantir （美：PLTR）下調年度收入預測，早段股價急跌13%。

美長債息回落 美股早段揚

市場預期聯儲局繼續大幅加息，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率維持在3.2厘，而美國10年期國債孳息率回落至2.8厘以下，孳息率倒掛幅度擴大至接近45個基點。不過由於長債孳息率回落，對科技股有支持，美股三大指數早段向上，納指升逾1%，道指重上33,000點。有迹象顯示，美國通脹預期回落。紐約聯儲銀行公布，美國7月的未來一年通脹預期降至6.2%，此前為6.8%。

環球債市波動之際，日本的人壽保險公司上月淨沽出價值1.56萬億日圓（約907億港元）外國債券，而養老基金的信託帳戶也淨沽出價值8658億日圓（約503億港元）的外國債券，兩者的淨沽出金額同創新高。經濟及通脹前景的不確定性，令環球債市的波動加劇，壽險公司對孳息率再次上升的風險保持警惕。

此外，歐洲央行在3月結束「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」資產淨購買計劃後，將到期債券再投資的重點放在歐元區脆弱成員國的國債，在6至7月期間向意大利、西班牙和希臘債市注入170億歐元，同時將德國、荷蘭和法國債券組合價值減180億歐元。

（綜合報道）

[國際金融]