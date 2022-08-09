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劉宇亮：國產替代行業崛起 芯片風電軟件受惠

【明報專訊】近期，中美就台灣問題關係再度緊張，拜登政府打算禁止出口半導體開發必須的特定類型設計軟件，引發市場預期台灣半導體行業可能受損，強化國產替代的概念。

國產替代政策是指一國採取各種措施，限制某些外國工業品進口，促進國內有關工業品的生產，逐漸在國內市場上以本國產品替代進口品，為本國工業發展創造有利條件，實現工業化，屬內向型經濟產物。

國產替代涉及行業眾多，有的比較難以發展，如高端金屬加工產品極度依賴進口，因國內缺乏高端產品功能部件配套能力；工業機器人同樣由外資品牌佔據國內高端市場。

製造設備材料 存樽頸問題

市場最關注的芯片製造方面，國產替代率較低但發展勢頭不錯。目前製造環節先進製程良率有待提高，設備材料突破進展較快。再細分的話，射頻芯片尚無完全國產化能力；模擬芯片自給率約12%，國內廠商產品接近國際先進水平；邏輯芯片，市場份額仍不足5%。國內廠商面對發展製造、設備、材料等核心環節，都存在樽頸問題，半導體製造有望在2022年步入2nm時代，之後的演進路線目前仍然是未知數。

另外，風電行業方面，預計2021至2025年均風電裝機量達55GW，CAGR為11.8%，保持高速增長。風電葉片製造關鍵材料進口依賴較高，國產化勢在必行。對軟件行業也是利好，中國製造自主品牌開發，國產軟體具備高性價比優勢，帶動了工業設計軟體需求。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]