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梁天卓：孟母三遷實證研究：識人與識字同樣重要

【明報專訊】孟母三遷的故事相信大家都有聽過：由墓地附近搬到市集旁邊，再由市集旁邊搬到學校隔籬，孟子的母親為了兒子的良好成長環境不斷搬家，最終成就了這位戰國時期的儒家代表人物。於是「孟母三遷」這個成語，便用來形容父母為了教育子女而選擇良好學習環境所花的苦心。

當然，從實證研究的角度來看，孟母三遷可能真的成就了日後的孟子，但亦有可能是願意三遷的孟母本身就是育兒專家，無論她是否搬到學校隔籬都能將孟子養育成材，更有可能是孟子本身就是天才兒童，即使他住在市集旁邊仍然能自學成材。孟母三遷與孟子日後成就的因果關係，並不是想像中那麼容易理清。

富裕社區成長 窮孩子長大收入較高

最近有學者利用美國稅局和facebook的大量數據，分析小孩成長環境和日後收入的關係。在這份名為「Social capital I: measurement and association with economic mobility」的研究裏，他們量化了富裕朋友的朋輩效應到底有多少：假如一個貧窮的小朋友在一個相對有錢的社區（70%的朋友都可被定義為富裕，與一個富裕小孩的平均相若），他的將來收入會高約20%！

朋輩效應或助讀書覓工作

你可能會問：這個朋輩效應背後的因素是什麼？參與研究的其中一名學者、哈佛大學的經濟學教授Raj Chetty接受媒體訪問時表示，背後可能有三大因素：首先是富裕朋友的條件及各樣可能令貧窮小孩大開眼界，亦明白凡事都有可能；另外，他們亦可以從朋友身上獲得一些重要又實用的資訊，例如報讀大學和獎學金各樣事情等；最後，他們更可以透過朋友的關係爭取各種工作機會。

換句話說，孟母三遷不止為了孟子讀書成績，更可能為了他能結交適當的朋友。正所謂：識人與識字同樣重要！

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]