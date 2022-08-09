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薛偉傑：貨運飛艇鹹魚翻生？——美初創公司研超大型氫氣飛艇

【明報專訊】在20世紀初，當飛機還未完全普及時，飛艇曾經在航空業上佔一席位；可是因為安全紀錄欠佳，加上速度比飛機慢一大截，在1937年5月6日的「興登堡號」火災空難後就被徹底淘汰。不過，近年隨着地球暖化問題日趨嚴峻，能源價格又高企，航空業的減排壓力大增，有些初創科技公司就提出，在加入新技術和改善安全的前提下，讓飛艇式飛行器「鹹魚翻生」，專門用於貨運，來發揮成本效益。

有效載荷150噸 平均時速282公里

美國加州初創公司H2 Clipper就正在研製注入氫氣的超大型飛艇Pipeline-In-The-Sky。公司聲稱，飛艇有效載荷將可以達到150噸（34萬磅），貨艙容量高達7530立方米（26.5萬立方英尺），比現在最大的貨運機貨艙還要大8至10倍。

飛艇由螺旋槳推動，動力則來自氫燃料電池，所以不會排放二氧化碳。雖然速度無法及得上噴射飛機，但平均巡航時速也有大約282公里（175哩），比一般人想像中快。它運送集裝箱的速度，將會比貨櫃船快6至9倍，從中國大陸到美國也不需36小時。

H2 Clipper估計，其飛艇在1000哩（1609公里）至6000哩（9656公里）之間的航程，每噸哩貨運成本在0.177至0.247美元之間，還不到現時飛機貨運成本的25%，經濟效益非常吸引。此外，由於飛艇可以垂直起降，它可以將貨物直接從工廠運到配送中心，完全節省掉用貨車運送貨物往返機場的地面運輸成本和時間。

燃料電池推動 全程零排放

這個新產品可以為貨運行業提供一個中間落墨的新選擇──成本比飛機便宜，但速度又比船運快，而且航程幾乎無限。若要在不產生二氧化碳排放下完成這麼長距離和這麼大重量的運輸，目前根本沒有其他選擇。H2 Clipper還提出，可以用這種飛艇來遠程運送液態氫，令氫氣的運輸成本大幅降低。

在該公司發表的電腦模擬設計圖中，這種巨型飛艇的頂部似乎還覆蓋太陽能光伏板。如果它再攜帶水源和電解器，理論上，它可以在飛行途中透過電解水來產生氫氣，令航程進一步延長。

該公司剛在今年6月份完成了風洞模擬測試，計劃在2025年開始試飛該飛艇的縮小原型機，2028年開始試飛全尺寸原型機，2030年代可以有100架實際運送貨物。

這種飛艇最大的缺點是，它注入的是易燃的氫氣，而非較安全的氦氣。估計這可能和成本有關，因為氦氣近年的價格高企，至少是氫氣的6至7倍，甚至10倍或以上。

不過，近年亦有些科技業界團體指出，美國和歐盟禁止使用氫氣來提供交通工具的升力，但卻容許使用氫氣來產生前進推力（指氫燃料電池汽車），這種立場是相當矛盾和荒謬的。

H2 Clipper則聲稱，汽車行業有大量測試已經證明，氫氣罐在被50口徑的步槍射擊後，雖然內裏的氫氣會泄漏到空氣中，也可以被明火點燃，但卻不會引起爆炸。

猶他州立大學發展與機會中心高級研究員Eli Dourado亦認為，以現時的工程技術和標準來說，氫氣也可以成為一種安全地提供升力的氣體，但就要先投資一筆金錢，來開發和認證新一代的氫氣飛艇，才有可能改變現時的法規。亦有一些科技業內人士認為，以現代技術設計和製造的氫氣貨運飛艇，應該比1930年代安全得多。由於它們只用於貨運，對人類構成的風險較小；此外，相信這種貨運飛艇只是初期才由人駕駛，最終很可能會發展成無人駕駛。

英研氦氣飛艇替代衛星

在英國，則有專家正在研製新型氦氣飛艇。除了使用較安全的氦氣來提供升力之外，其特點是靠氣泵將空氣抽入一個輔助氣袋，再將空氣壓縮，在通風口向後噴出，來提供推力。至於氣泵和閥門所需的能量，則由鋰電池提供。而飛艇的機翼和尾部則鋪設輕質和軟性的太陽能光伏板，來向鋰電池充電。

研製者認為，這種無人飛艇除了可以用於貨運之外，還可以當作低軌道衛星的廉價替代品，為電訊廣播行業提供另一種較便宜的選擇。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]