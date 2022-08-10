通脹加劇 銀債「保底息」升至4厘 8月23日開始認購 銀行料反應勝去年

【明報專訊】金管局昨日公布將發行第七批銀色債券，合資格人士可於8月23日至9月2日下午2時認購，債券將於9月14日發行。新一批銀債發行額上限將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在《財政預算案》提出的350億元下限；保證息率（保底息）亦上調到4厘，高於去年的3.5厘，也是歷次最高。牽頭銀行之一中銀香港個人數字金融產業部副總經理周國昌認為在息率更吸引下，認購人數有望超越去年的26萬。
銀債每手入場1萬港元，年期為3年，每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，保證息率4厘。雖然銀債不設二手市場，投資者可在債券到期前向政府以原價及相應利息贖回。
匯豐銀行及中銀香港為是次的牽頭銀行，將豁免認購、存倉及贖回等費用。周國昌表示，在市况不穩、股債波動下，銀債為穩定的投資，加上4厘的「保底息」具吸引力，料超額認購機會高。他認為今批認購人數將較上次該行錄得的26萬更高，客戶在資金充裕下，亦會加大認購金額。不過，雖然外圍環境通脹高企，他料香港通脹短期內仍溫和，維持2%至3%，料認購市民獲高於保底息的機率較低。他建議市民可認購25至30手，認購超過30手是較「穩陣」的做法。
環球利率趨升，今次保底息升至4厘，高於一般債券ETF的息率（見圖），至於一些傳統收息股雖有更高股息率，如中國銀行（3988）及新創建（0659）股息率分別達9.77厘及7.78厘，但則需要承受較大的股價波動風險。
金管局助理總裁陳家齊表示，於不明朗的投資環境下，息率設於4厘是給長者的一個安心選擇。過住政府發售的零售債券如iBond、綠債及銀債等，發債款項均撥入債券基金，並於外匯基金中投資，過住13年來，外匯基金債券基金都錄正回報。
繼上一批銀債調低申請年齡門檻後，今次的申請年齡亦是60歲或以上，在1963年或之前出生的市民皆可認購；截至2021年底，60歲或以上的人口為210萬左右，陳家齊稱，債券可覆蓋若干人口，但未明確表示日後會否劃一60歲或以上人士可申購。由於銀債不會上市，投資者可以原價及相應的累計利息向政府贖回，債券即被注銷；陳家齊建議銀債投資者持有至到期，並透露根據過住經驗，提早贖回債券的市民不足2%。