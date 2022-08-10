美或加息至明年初 花旗料存息續升

高息吸引 定存餘額按年增八成

高息定存亦吸引客戶加長定存期以鎖定高息時間，蔡惠琳指出，截至上半年底，6個月以上定存餘額較去年底上升25倍，單計12個月定存更上升34倍。環球經濟現衰退風險，蔡惠琳指加息周期或提早完結，明年高息定存未必能持續，現在美國國債債息已反映了不小加息壓力，10年債息今年見頂機會高，債價下跌已為客戶帶來投資機會。

蔡惠琳表示，該行在兩個月前已建議客戶增加持有債券比例，該行亦看好高評級企業債，不過經濟衰退風險下對低評級的高收益債看法較審慎。股票而言，她建議可增持美國股息增長股，特別是具防守型的健康護理、必需消費品、工業類股份。

今年股債價格下跌，蔡惠琳表示，截至上半年花旗資產管理規模按年下跌2%，不過較同期股債跌幅小，她預期下半年在客戶對投資需要增加，疫情影響減少帶動下，相信資產管理規模會較上半年有單位數上升，全年可以有輕微增長。

疫情退 資產管理規模下半年料升

花旗近年投入數碼科技，蔡惠琳表示，通過分析客戶交易可發現一些有趣數據，例如12月出生的客戶，平均每宗股票交易金額較其他大部分月份出生的客戶高1倍以上。數據亦顯示，今年上半年困難市况下，分散投資客戶的較易獲得理想回報，投資組合有股票、債券、基金的客戶有五成獲得正回報，相對只有三成只投資股票客戶有正回報。