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檢疫放寬 匯豐看好國泰客運需求

【明報專訊】國泰航空（0293）今日公布中期業績。匯豐研究發表報告表示，隨着近日港府放寬檢疫政策，相信或較預期提早完全取消隔離措施，並預料內地居民經香港轉機趨勢持續，因直飛內地的國際航班仍非常有限。國泰昨日收報8.52元，全日微跌0.8%，但今年累計升超過三成。

市場早前預計港府或在11月之前完全取消隔離措施，能趕上國際金融領袖投資峰會及聖誕旅遊旺季。港府前日（8日）宣布放寬海外抵港檢疫日數，檢疫期由7天改為「3+4」形式，即3天酒店檢疫及4天家居醫學監測，將於本周五（12日）開始實施。

該行指出，在運力增加帶動下，國泰現時目標是由早前指引的未來每月現金流消耗少於5億元，轉至錄得正數。該行更非常肯定國泰7月可實現盈利，加上最新「3+4」政策憧憬下，預料國泰下半年盈利能力持續增強，因本港旅遊情緒正持續改善，國泰或能提早達至運力目標。

料國泰7月可實現盈利

匯豐研究維持預測不變，預料國泰今年虧損11億元（不計優先股股息），上半年虧損50億元，下半年將扭虧為盈，賺40億元。匯豐研究重申國泰「買入」，維持目標價11元。

此外，國泰昨日表示，第四度延遲向政府派付原定於本周五（12日）到期應支付的優先股股息，任何延遲派付的優先股股息將累計成欠款。國泰表示，在該等欠款完全支付前，集團將不派發普通股股息或回購普通股。