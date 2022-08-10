澳娛綜合擴股本爭賭牌 澳博持股比例降

由於澳博在2008年上市時，聯交所曾經要求該集團在未獲股東批准前，澳娛綜合的B組股不能夠變動，因此為了今次投牌及修改公司章程，其會在8月26日趕及投牌程序結束前，在港召開股東特別大會，尋求股東批准有關改動。

提高澳門人B組股佔比

澳博同步上載明日刊發的最新通函顯示，澳娛綜合的B組股一如過往只能收取1元股息，並沒有經濟價值。現時澳娛綜合的10%之B組股由集團聯席主席兼執行董事梁安琪持股，應佔股本出資3000萬元。隨着澳娛綜合股本擴大，B組股股本亦相應增加7.2億元。

據上市規則定義，是次澳博子公司增資及持股比例降低，會視為出售及關連交易。市場一般預期，在澳博持股8.1%的梁安琪繼續持有B組股份，她在澳博將舉行的股東特別大會放棄投票。

另澳門特首賀一誠表示，博彩及會展業將來在當地的產業佔比仍達四成，他更對立法會議員表示，會爭取更多自由行旅客過來。同時，在澳門與橫琴建構的深度合作區內，因應國家擬投資400億元在該區發展半導體，同時亦擬發起元宇宙產業，他稱澳門有機會可參與半導體業的下游發展，亦鼓勵年輕人及民間企業參與該等新興產業發展。