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彭博：中央不滿國產半導體發展 行業颳「反腐風」 華芯投資3高層被查

標籤：經濟

【明報專訊】中美關係隨台海局勢升溫而緊張，處於地緣政治前線的半導體業，近日亦被推上風尖浪口。彭博昨引述熟悉中央高層的消息人士指出，內地近10年大舉投入半導體業數百億美元，冀打破對美國的依賴，惟遲遲未有「突破性」進展，令到中央高層愈發不滿，從而颳起行業近日的「反腐風」。中央紀委國家監委昨更披露，國家集成電路產業投資基金（俗稱「大基金」）的管理公司華芯投資，3名高層涉嫌嚴重違紀違法被查。

明報記者 蔡穎霖

據報，雖然中央近年已投入上千億美元的資金，用於發展內地半導體行業，試圖打破對西方的依賴，卻一直未有「國家級科研」的成果，令中央高層「感到憤怒」。消息人士又稱，美國一直加強對中國的限制，成功遏制內地發展半導體技術的野心。此外，內地上月審查半導體行業的報告時，發現相關進展或「發水」，不少投資未能取得成果，導致中國半導體業「大地震」。

上月審查報告 發現進展或「發水」

內地半導體界多名核心人物先後受查，已引起市場關注。例如工信部部長肖亞慶上月涉嫌違紀違法，目前正在接受當局審查調查；而「大基金」總經理丁文武，日前亦被有關部門調查，目前仍與外界失聯。他此前曾警告，內地「彎道超車」發展發展晶片技術的戰略「不現實」。

「大基金」總經理日前被查 目前失聯

中央紀委國家監委昨晚再公布，華芯投資3名高層涉嫌嚴重違紀違法被查，其中屬於中共黨員的原總監杜洋及投資三部副總經理楊征帆，目前正接受中紀委駐工信部紀檢監察組紀律審查；連同非中共黨員的投資二部原總經理劉洋，3人同時接受北京市監委監察調查。不過，中紀委未有詳細描述所涉及之事。

國家集成電路產業投資基金成立於2014年，由財政部及多家國企共同出資，涉資約450億美元。「大基金」同時支持中芯國際（0981）、長江存儲技術等數十家公司，但由於基金主要於幕後運作，投資標準遠離市場監督，故遭到廣泛質疑。主要在港上市的芯片股如中芯及華虹半導體（1347），昨分別跌0.2%及2.4%。