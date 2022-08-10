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德勤ESG團隊增近1倍員工 冀今年相關收入倍增

標籤：經濟

【明報專訊】ESG（環境、社會和企業管治）近年備受關注，德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，該行今年收購了一家專門研究低碳數據的諮詢公司「低碳亞洲」，主要協助企業編撰披露重點，以及更有系統地儲存相關數據，尤其是中小企。他表示，ESG業務發展迅速，形容為「後起之秀」，期望今年相關收入按年倍增，而ESG團隊將增近1倍至近百名員工。他又稱，本港去年發行綠債規模按年增4倍，相信未來會繼續以幾何級數增長。

擬3年投資逾10億 聚焦數碼轉型

本港專業人才流失問題嚴峻，德勤中國首席執行官曾順福表示，過去數月受疫情、移民潮影響，該行確實面對相關問題，客戶方面的「挖角」更造成「二次傷害」。不過，他指出，由於本港整體經濟好轉，加上防疫政策逐漸獲放寬，近來人才流失問題有所改善。他續稱，德勤去年展開人才培訓計劃，擬於未來3年投資逾10億元，聚焦於數碼轉型、可持續發展、智慧城市等範疇，預料屆時本港相關的專業人員將增逾66%至5000名。

港交所（0388）去年底提高上市公司披露要求，並發表氣候信息披露指引及企業淨零排放指引，歐振興指出，該兩份指引並非要求強制披露，上市公司目前仍處於「不披露就解釋」階段，不過相信隨着愈來愈多公司採納相關指引，交易所或會進一步將之納入披露準則。他又提到，明年底歐盟國家需要對其ESG數據作出認證，首階段要求大企業落實，相信世界各地發展趨勢均以大企業帶頭。