德勤ESG團隊增近1倍員工 冀今年相關收入倍增

【明報專訊】ESG（環境、社會和企業管治）近年備受關注，德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，該行今年收購了一家專門研究低碳數據的諮詢公司「低碳亞洲」，主要協助企業編撰披露重點，以及更有系統地儲存相關數據，尤其是中小企。他表示，ESG業務發展迅速，形容為「後起之秀」，期望今年相關收入按年倍增，而ESG團隊將增近1倍至近百名員工。他又稱，本港去年發行綠債規模按年增4倍，相信未來會繼續以幾何級數增長。