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越秀交通基建 上半年少賺37%

標籤：經濟

【明報專訊】越秀交通基建（1052）昨日收市後公布中期業績，上半年少賺36.9%至2.95億元（人民幣，下同），每股基本盈利0.1765元，主要受新冠疫情管控及整體經濟形勢影響。 收入按年跌11.8％至16.16億元；當中核心業務路費收入按年跌13％至15.69億元。每股中期股息按年少派五成至0.1港元，派息率為48.8％。 越秀交通基建績前收報4.29港元，全日跌0.7％。

上半年EBITDA 按年跌14.3%至15.13億元，毛利按年跌21.9％至8.98億元，毛利率按年跌7.2個百分點至55.6％。

疫情影響 多個項目日均路費降

越秀交通基建表示，內地爆發疫情，多地執行嚴格的封控或管制措施，人流物流受到限制，各地高速公路收入和車流量受到一定影響，旗下多個項目日均路費收入和日均收費車流量呈現按年下降。此外，其於去年底完成分拆湖北漢孝高速作為公募REIT發售的一部份於深交所掛牌上市，湖北漢孝不再是集團附屬公司，因此應佔漢孝公路收益下跌。

副董事長兼總經理何柏青於業績記者會上表示，3月、4月份珠三角路費收入受疫情影響，呈現按年下跌，但5月起跌幅收窄，6月已恢復按年正增長。他認為，目前珠三角地區疫情管控較好，相信下半年收入有望逐步回穩，對整體路費收入前景充滿信心。