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伊朗核協議重啟在望 供應看升 油價返烏戰前

【明報專訊】歐盟提出恢復2015年伊朗核協議的最終文本，等待美國和伊朗回應。歐盟官員預計數周內能作最終決定，而美方已表示，準備在歐盟提議的基礎上迅速達成協議，預示伊朗可望在油市供應緊張之際增加出口。另一邊廂，俄羅斯石油管道公司Transneft表示，烏克蘭本月早前暫停俄羅斯通往部分東歐地區的石油管道運輸，令日後的能源供應蒙上陰影。

國際油價昨先跌後反彈，布蘭特期油價格曾跌穿每桶95美元，其後升至每桶98美元左右。紐約期油價格曾跌穿每桶90美元，其後回升至每桶92美元。不過國際油價整體已回落至2月底烏克蘭戰爭爆發前水平。

布油一度跌穿95美元 紐油曾失90美元

市場等待周三公布美國7月消費者物價指數（CPI）之際，最新數據顯示美國生產力連續兩季下滑，且生產成本持續上漲，可能使通脹居高不下。美國非農生產力繼首季按季跌7.4%，次季再跌4.6%，而次季非農勞動力成本按季升逾一成，高於市場預期。美股三大指數早段下滑，納指跌約1%。繼Nvidia（美：NVDA）後，美國最大記憶體晶片製造商美光科技（美：MU）也發盈警，稱宏觀經濟因素及供應鏈限制，可能令收入低於預期，晶片股板塊早段續跌。

烏暫停部分東歐國輸油 油價反彈

Transneft表示，已於7月22日向烏克蘭的管道營運商UkrTransNafta支付8月的石油運輸費，但由於歐盟制裁，款項於7月28日被退回，而烏方自8月4日起停止石油輸送。據稱，匈牙利是相關管道的主要石油買家，而俄羅斯的Lukoil、Rosneft和Tatneft是主要供應商。自3月以來，匈牙利、斯洛伐克和捷克主要依賴管道取得俄羅斯的原油供應，減少對海運原油的採購。路透社稱，俄羅斯通常每天通過「友誼」（Druzhba）輸油管道南段，向東歐供應約25萬桶原油。

不過分析指出，倘伊朗核協議重啟，伊朗可在6個月內將每天石油出口量提高100萬至150萬桶，相當於全球供應量1.5%，有可能令油價大跌。不過中國貿易數據比預期強，而美國7月非農職位遠高於預期，為油價帶來支持。

巴郡增持西方石油至逾20%

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）繼續押注能源資產，再增持西方石油（美：OXY）股票。申報文件顯示，巴郡在8月4至8日以3.91億美元購入近670萬股西方石油，迄今合共持有1.884億股，市值113億美元，持股比例超過20%。根據美國的權益會計法則，當投資者持有一家公司的兩成普通股，即可將該公司收益按一定比例計入自己的業績。分析師預期，西方石油今年有望實現105億美元利潤，令巴郡收益大增。

摩通（美：JPM）分析指出，隨着市場對經濟衰退的憂慮減退，而股票升幅超越其他類別的資產，投資者應適度減持股票，轉向大宗商品。由於大宗商品落後於其他風險資產，摩通將部分風險配置由股票轉移到大宗商品。

（綜合報道）

[國際金融]