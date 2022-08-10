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烏戰後首批糧食 買家拒收

【明報專訊】俄烏危機爆發以來，全球糧食供應緊張。在聯合國近日與俄羅斯、烏克蘭及土耳其就黑海港口糧食出口問題達成協議後，第一艘離開烏克蘭敖德薩港的運糧船終於抵達地中海，不料這批糧食卻被黎巴嫩的買家拒收，理由是延遲了5個月交付。

2.65萬噸玉米需尋新買家

烏克蘭駐黎巴嫩首都貝魯特的大使館，周一發布載有2.65萬噸玉米的Razoni號運糧船照片，指Razoni號正於地中海漂浮，由託運人在黎巴嫩等地尋找新買家。船舶追蹤數據顯示，該船申報的目的地，在周日由利比亞首都的黎波里改為「訂單」。黎巴嫩經濟部發言人稱，這批糧食與政府無關，是運往私營機構的。

聯合國官員亦表示，這是商業行為，並非人道救援行動。此前各方警告，烏克蘭糧食出口中斷，可能會導致嚴重的糧食短缺或饑荒。不過由於全球經濟放緩、美元強勢及近期糧食收成勝預期，加上俄烏達成糧食出口協議等因素，令聯合國糧農組織的食品價格指數（FAO Food Price Index, FFPI）近期顯著回落，在7月按月急挫近9%，跌至今年1月以來最低。

外界揣測今次買家拒絕收貨，可能與糧食價格回落，可以從市場購入價格較低的糧食有關。市場人士指出，參考期貨價格趨勢，糧食價格短期內可能進一步下跌。與此同時，烏克蘭的糧食供應逐步恢復。烏克蘭基礎設施部表示，一艘運載玉米的小型運輸船已由烏克蘭抵達土耳其，標誌第一批烏克蘭糧食由水路抵達目的地，另有兩艘運糧船應在一周內抵達目的地，迄今約有10艘運糧船從烏克蘭出發。有分析認為肥料等漲價，農業生產成本上升，以及匯率變動等因素，仍繼續影響未來糧食價格。

（綜合報道）

[國際金融]