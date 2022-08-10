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美媒Cox Enterprises斥41億入主新聞網站Axios

【明報專訊】美國著名新聞網站Axios易主，買家為老牌媒體集團Cox Enterprises，交易作價5.25億美元（約41億港元）。Axios由政治新聞網站Politico前高層Jim VandeHei、Mike Allen及Roy Schwartz於5年前創立，迅速在政治、風投及科技領域引起注意。Axios易手後，3名創辦人仍繼續負責日常營運。

近期新興媒體公司吸引了傳統媒體及風險資本的投資。由私募股權公司KKR支持的德國出版集團Axel Springer，一年前以約10億美元收購同樣由VandeHei共同創立的Politico。

疫後復蘇 新聞集團利潤一年倍增

此外，傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的新聞集團（News Corp）（美：NWSA）公布，在截至6月的一年內，數碼廣告及訂閱從新冠疫情中復蘇，利潤幾乎增長1倍。

經營《華爾街日報》和《泰晤士報》等報章的新聞集團稱，過去一年收入增長11%至104億美元，稅前利潤增至8.12億美元，對上一年為4.5億美元。

新聞集團行政總裁湯姆森（Robert Thomson）表示，隨着數碼內容的訂閱人數創新高，新聞媒體部門成為利潤增長的主要來源，其盈利由5200萬美元增至2.17億美元。不過該集團指出，通脹及廣告收入前景的不確定性，令其有必要對成本採取行動。

（綜合報道）

[國際金融]