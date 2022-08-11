大灣區GBA專題：港推資助計劃 助港生內地升學

明報記者 龍彩霞

教育局發言人表示，資助計劃涵蓋於191所指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生，合資格的學生可申請資助計劃內的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，但同一學年內只能接受其中一項資助，前者只提供予通過入息審查的學生。資助款項會按年發放，年期為相關學士學位課程的正常修業期。計劃不設名額上限。發言人表示，資助計劃預期可惠及絕大多數到內地修讀學士學位課程的香港學生。今年資助金額稍後公布，參考2021/22年度的資助金額，經入息審查資助的全額資助為16,800元，半額為8400元；免入息審查資助為5600元。

資助分經入息審查及免入息審查兩種

有關資助計劃的詳情已上載教育局網頁（www.edb.gov.hk/musss），符合申請資格的學生須於9月30日或之前，透過內地大學升學資助計劃網上申請平台（musss.edb.gov.hk）遞交申請，或把填妥的申請表格郵寄至教育局。教育局預計於2023年第一季或之前通知個別申請人其申請結果。

香港學生回內地升學也要注意如醫療問題等學習以外的事情，內地高校均設有門診部，部分開設醫科的高校更有附屬醫院，由駐校醫生為學生診治。學生在校內求診，收費一般相對低廉。現時港澳台學生已被納入城鎮居民基本醫療的保險範圍，香港學生按照屬地原則可自願參加高校所在地的城鎮居民基本醫療保險，享受同等的基本醫療保險待遇。此外，如學生有其他需要，亦可自行向內地私人保險公司投保不同保險計劃。尚未將大學生納入城鎮居民基本醫療保險範圍的高等教育機構，原則上應向港澳台大學生提供與內地大學生同樣的醫療保障。

回內地升學 須留意醫療保險問題

除了關心在內地看醫生問題，有辦學團體表示香港學生也關心日常生活問題，例如洗滌衣物方面，學生可光顧高校校園裏的洗衣店，收費按重量計算，若與宿友把衣物湊合一起再送到洗衣店清洗會更划算。學生亦可考慮與宿友合資購買洗衣機，待畢業時折舊出售，或留給學弟學妹。在內地網上購物便利、價格低廉，可購買各種衣服及家居雜貨。校園內或周邊均有超級巿場，可購買大部分個人用品。

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