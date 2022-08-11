國泰籲港府設機組免檢疫時間表 指提升運力關鍵 賀以禮：直接影響調回飛機進度

明報記者 陳麗歡

國泰主席賀以禮表示，年底前恢復25％客運力，幅度看似很小，但較6月份客運力已是倍增，意味將有更多飛機復飛。不過，他多次強調，機組人員檢疫要求為恢復客運力的「最大障礙」，只要相關限制一日仍然存在，集團將難以加快復蘇。此前國泰因為全球爆發疫情，客運業務陷入冰封狀態，將約100架飛機停泊在澳洲愛麗絲泉沙漠。賀以禮表示，隔離檢疫直接影響將飛機調回本港的進度，稱目前還有68架飛機放置在海外，另外有36架客機停泊在香港的機場。

稱重新培訓機組人員需時

行政總裁鄧健榮補充，25%運力的目標是建基於對本港通關時間表的假設，稱港府即使取消所有隔離檢疫措施，國泰恢復客運力上仍會有「滯後期」，需時重新培訓機組人員，因此促請港府在可行的情况下，盡快制訂清晰路線圖取消旅客、機組人員的檢疫限制。今年5月，港府放寬駐港機組人員酒店檢疫期至3天，取得陰性檢測結果後可放行，但須接受醫學監察。

鄧健榮又稱，香港鄰近城市航空業已率先復蘇，外界擔憂本港的國際航空樞紐地位被區內競爭對手超越，以及競爭力和網絡聯繫急速流失，因此本港必須盡快恢復疫情前的航班運力，以支持香港回復原有國際航空樞紐地位。

舊員工「回巢」踴躍

問及招聘情况，鄧表示，目前招聘進度良好，舊員工「回巢」反應踴躍，新員工招聘反應正面，惟未有透露具體人數。據國泰業績公告，集團期望未來18至24個月內招聘逾4000名前線員工，當中包括700名機師、400名見習機師、2000名空中服務員及地勤人員。

有信心下半年恢復正現金流

隨着港府自5月起逐步放寬旅客入境，國泰每月現金表現好過預期，帶動上半年後期實現經營正現金流。但由於疫情不明朗因素仍存在，維持審慎現金管理。鄧健榮表示，有信心下半年恢復每月正現金流，惟對於全年能否轉正，則不作預測。他預料，下半年業績將較上半年理想。國泰截至6月底至來自營運業務現金流入淨額約56.36億元，按年顯著改善。於6月底手頭現金約63億元，按年減少。