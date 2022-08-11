客運改善 上半年虧損收窄至50億

上半年撇除應佔附屬公司、聯屬公司，集團虧損減七成至15.01億元。旗下公司香港快運半年虧損8.24億元，虧損按年收窄。華民航空錄得溢利3.83億元。國泰預期，下半年旗下航空公司及附屬公司的表現將較上半年為佳。

上半年員工開支按年減少12%至50.57億元，着陸、停泊及航線開支按年微增0.5%為23.05億元，燃油（包括對冲收益）按年升13.8％至26.3億元。期內錄得燃油對冲收益為19.88億元，燃油成本淨額為26.3億元，按年升13.8％。

大和：下半年轉賺機會大

大和資本市場執行董事劉偉健表示，國泰下半年轉賺機會大，以去年下半年受惠貨運業務錄得純利20.38億元，以今年檢疫放寬較去年理想，國泰下半年有機會按年保持盈利。劉偉健稱，目前客運需求大過供應，加上8月、9月留學生離港高峰期、暑假旅遊旺季、中秋節、國慶、聖誕節等多日連假期，倍加港人旅遊意欲，均會再推高機票價格。劉預料，票價短期內不會回落，這亦將推動國泰下半年收入。