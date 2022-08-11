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軟銀提前合約結算 減持9％阿里股份

【明報專訊】繼騰訊控股（0700）遭南非大股東Naspers拋售，阿里巴巴（9988）昨日發出公告，得悉集團大股東日本軟銀（日：9984）將提前結算早前訂立的預付遠期合約（prepaid forward contracts）以籌集資金，涉及最多約2.42億股阿里巴巴美股（美：BABA），佔其已發行股份總數約9%。軟銀預計，今次交易將套現4.6萬億日圓（約2676.14億港元），結算將於8月中開始，預計9月底完成。

軟銀表示，由於交易對手事前已就今次涉及結算股份對冲，故今次結算將不涉及在市場額外出售股份。交易完成後，軟銀對阿里巴巴的持股比例將由今年7月15日的23.9%，進一步降至14.6%，仍是集團最大股東。以阿里巴巴ADS周二（9日）收市價91.19美元計算，今次涉及轉讓股份市值約220.68億美元（約1721.3億港元）。阿里港股昨收跌1.8%，美股開市初段較港收市價反彈3％，報90.66港元。

套現2676億 持股降至14.6%

投行傑富瑞（Jefferies）認為，今次軟銀以實物結算無損阿里巴巴基本面，預計一系列的資本配置策略，將釋放其對股東的價值回報，包括優化其流動性及可投資資產的回報、正在推進中的股份回購計劃等等。該行給予阿里巴巴「買入」評級，目標價224元。

英基金近「清倉」 或涉ADR轉倉香港

另根據美證交會（SEC）文件，阿里巴巴早期投資者、英國長線投資基金公司Baillie Gifford大手減持其股權，持股量由175萬股減至13股。惟外電引述消息人士稱，Baillie Gifford只是把ADR轉倉至香港，而非拋售阿里持股。該基金同時將京東（9618）股份「清倉」，持股量由約6.8萬股降至1股。