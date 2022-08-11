吳天海：辣招不一定取消 可修改

九倉（0004）主席吳天海昨日於中期業績會被問及意見時稱，本港樓市辣招已實施長達8至10年，質疑「最初出招的原因今天是否仍存在？」他認為現時作出檢討亦「無可厚非」，稱「唔一定要取消，可以作出修改」。

受累物業重估 九倉中期少賺95%

九倉昨日公布，今年上半年純利大跌95%至5700萬元，主要由於期內投資物業重估錄得虧損及未有再出售非核心投資物業獲利所致。集團派第一次中期息每股0.2元，按年持平（見表）。按地區計，九倉上半年本港物業收入減少75%至6.03億元，內地物業按應佔份額計收入則減少29%至49.91億元，並需因應內地最新市况，為內地未售存貨作出約19.95億元存貨減值撥備。九倉表示，內地租戶的銷售額和營業額租金令人失望。即使有政府的刺激措施，消費者仍保持謹慎，復蘇速度較2020年緩慢。

吳天海指出，葉劉淑儀的建議或只是其中一個方案，認為減辣「唔需要針對某一種買家，而係全面性」，方向值得行業商討。目前香港樓市除受疫情影響外，供應增加、供樓利息上升及市民購買力能否維持均會影響樓市。

內地銷售額租金表現令人失望

至於談及內房爆煲及內地樓市時，吳天海指出，內地樓市持續上升十多年，雖然中央一直表明「房住不炒」，但起初內房行業「唔信，聽咗等於無聽」，到發現「做下來非常堅定，亦有其他嘢配合」，導致樓市大方向轉向。

吳天海表示，九倉早年已減慢在內地投資步伐，認為前景不樂觀，雖然現時部分城市穩定下來，但目前仍在觀察中。他又稱，雖然有內房洽商公司收購資產，但「我哋投資條件相當高，一直未曾搵到合適對象，會作選擇性投資」。

談到九倉在業績特別提到國家主席習近平有關本港地位的「四個必須」等，他認為刻下除疫情發展外，亦要留意最新的地緣政治發展如台海局勢，倘若事態發展至軍事衝突，對中國內地及本港經濟一定有巨大打擊，相信今年稍後召開的二十大是「好重要時刻」，會留意包括內地抗疫防疫政策是否有變，對台政策的新方向等。