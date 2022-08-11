moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

長建料下半年完成NW交易 或增派息

【明報專訊】長江基建（1038）較早前宣布出售英國Northumbrian Water（下稱NW）的25%權益予KKR，集團策劃及投資部助理首席經理陳銘恆昨日表示，料下半年完成交易，套現後淨負債率降至10%左右，或比目前的12.9%水平更低，旗下電能（0006）淨現金會比目前更多。集團更擬物色新的大型項目，將來可與系內公司一同合作收購，就算其過往沒有派特別息的傳統，亦有信心將來增加派股息。

長建電能26年總回報達9倍

長建企業事務總監班唐慧慈表示，無論長建及電能，連同股息再投資於股票合計，均自1996年7月中至今年8月3日止，錄得9倍回報，年均回報率為9.2厘。陳銘恆進一步表示，長建是次以8.65億英鎊出售NW的25%權益的作價，相當於准許回報資產價值的50%溢價，為英國同類交易中新高。長江集團多家公司日後會維持在NW的75%股權及經濟權益，無意改變。此前，長建已經與KKR在澳洲的上市公司，共同控制澳洲維多利亞及南澳的電網資產，將來雙方期望有更多合作。他稱，隨着隔離防控措施放寬，同事會更多外出去跟進不同的投資機會，並以物色大型項目為主，料所需資本較多下，面對競爭反而較細。

目前長建有近70%業務為受管制類別，大部分來自澳洲及英國。陳銘恆表示，即使英國面對過去30年來最高的通脹，但是當地受監管的公用事業資產所得收入與通脹掛鈎。同時，在海外投資時，他們會以當地貨幣舉債，確保自然對冲匯率風險，他們在計算回報率時，會隨息口變化而調整，因此面對風險不大。他對集團較早前未能出售英國電力業務UKPN，不作評論。

電能行政總裁及執行董事蔡肇中更表示，集團已在英國及澳洲市場嘗試生產更多綠色氫氣，打入管道，並在英國做100%氫氣運作實地試驗。另亦在英國大城市配合電動車充電需求，提升輸電系統調配電力的能力。但是將來能否全面生產綠色氫氣滿足需求，則要視乎各地條件而定。