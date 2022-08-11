商票傳逾期 龍湖瀉近兩成 官方罕有幫忙澄清 吳亞軍：沒出什麼狀况

明報記者 方楚茵

龍湖昨日收市跌逾16%，險守20元水平，單日市值蒸發近250億元；市場除議論其商票違約的傳聞外，集團同日遭瑞銀下調評級至「中性」，目標價大削五成亦被視為原因之一。事件更牽連其餘內房、物管股。另一藍籌碧桂園（2007）及碧桂園服務（6098）分別跌7.17%及5.85%，旭輝（0884）及旭輝永升（1995）分別跌4.93%及9.13%。

遭瑞銀降評級至「中性」 目標價削半

吳亞軍昨日在投資者會議指，龍湖還是在正常運作。管理層稱目前已無今年到期債務要償還，並擬在下季提前償還部分明年到期債務。吳亞軍認為，國家一直在想辦法讓行業回到正軌，並認為在行業出清後，對於優質企業仍存在機會。

提到合營項目會否在在風險，管理層稱有嚴格監管，不能抵押或額外貸款，公司亦有合作企業「白名單」，只有少數合作方有資金困難。

券商銀河聯昌證券中港研究部董事總經理鄭懷武引述管理層表示，公司去年已無再發新商票，餘額7億元人民幣的商票亦會於今年悉數償還，不存在違約問題；問到今次股價大跌，則認為是由於內房進入業績靜默期，即使股價大跌亦只能「硬食」不能回購。

銀河聯昌：業績靜默期 「硬食」股價大跌

鄭懷武又指出，現時市場對內房的信心非常脆弱，對於比較優秀的民企龍湖亦傳商票逾期感到擔心，並指市場亦有傳是對况基金發放消息沽空獲利。但幸而龍湖獲得上票所官方澄清，證實龍湖並無商票違約和拒付記錄，相關謠傳並不屬實，又指對於這種通過謠傳擾亂市場秩序的行為予以譴責等，相信今日龍湖股價或迎來反彈。