蘇新服務招股 4848.4元入場

蘇新服務透露，是次IPO引入了3名基礎投資者，包括集友資本、阡陌鄉間旅遊及蘇州廣林建設，合共涉資4340萬元。截至今年4月底止四個月，公司城市服務佔收入比重躍升至逾45%，超越商業物管服務的36.5%，蘇新服務董事長崔曉冬表示，未來將繼續把增長焦點放在城市服務，並提到將在蘇州建設多一個垃圾集運中心，預計2023年初投入營運，連同原先兩個集運中心，每天有望能處理1200噸的生活垃圾，以及50噸大件垃圾。

大馬食品股雙財莊超購逾7倍

此外，綜合8家券商數據，大馬食品股雙財莊（2321）已超購逾7倍，孖展申購額達1.08億元，當中富途借出5000萬元，輝立借出3300萬元，華盛借出1136萬元。該股將於今日截止認購，並於本月19日掛牌上市。另一新股、騰訊（0700）有份持股的檸萌影視（9857）昨掛牌延續暗盤「潛水」走勢，全日跌2.7%，收報27元，一手帳面蝕75元。

明報記者