保誠半年港新業務利潤跌31%

【明報專訊】保誠（2378）公布上半年業績，香港業務年度保費等值銷售額（APE）按年下跌10%至2.27億美元，而新業務利潤（NBV）下跌31%至2.11億美元。集團執行總裁Mark FitzPatrick表示，上半年銷售主要受第五波疫情影響，不過其後若沒有進一步防疫限制措施，銷售情况可望正常化。美國加息帶動10年期美國債息在上半年倍升至3厘，也影響了香港保單的內涵價值，不過他認為下半年10年債息不會如上半年急升，因此新業務利潤受利率的影響會較小。
隨着第五波疫情逐漸消退，保誠集團戰略事業群總裁吳立賢表示，代理活動有所回升，在月內至少簽下一張保單的活躍代理人數，在5月和6月較之前數月增加一成，7月代理活動也在繼續增長。保誠上半年銀行保險銷售額按年上升5%，吳立賢指第二季經銀行銷售的保單數目，按季上升86%。
本港自今日起會將酒店隔離減至3日，有意見擔心或會延遲內地免檢疫通關，不過Mark FitzPatrick認為放寬是基於科學和數據，有助重新與全球連接，也期望有助連接內地，是正確的方向。他指難以預料什麼時候可再與內地通關，估計或會循序漸進先在大灣區實行，再擴展至其他地區。
保誠集團上半年持續經營業務的新業務利潤為10.98億美元，以固定利率計算按年下跌5%，不過集團年度保費等值銷售額增長按年上升9%至22.13億美元。
受股市下跌和利率上升影響保單負債估值，保誠稅後溢利按年跌90%至1.06億美元，以長期投資回報為基礎的經調整經營溢利，則按年上升8%至16.61億美元。保誠中期息派0.0574美元（約0.45港元），按年多派6.89%。中午公布業績後，保誠跌幅輕微收窄，收報92.45元，下跌1.6%。