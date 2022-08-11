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永利上季盈轉虧 管理層：無法合理估計未來

標籤：經濟

【明報專訊】受疫情及防控措施影響，永利澳門（1128）第二季收益按年跌74.2%至1.17億美元，並由盈轉虧，期內的除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）達0.9億美元，合乎市場預期；上半年應佔虧損達2.7億美元，按年擴大1.32倍。

集團表示，澳門6月中起爆發疫情，對博彩及非博彩業務的疫情加強保護措施依然生效，管理層無法預計日後物業是否全部或部分關閉，亦無法合理估計未來經營業績、現金流量及財務狀况的影響。

上半年虧損2.7億美元 按年擴大1.32倍

永利澳門昨日開市前公布業績，股價全日向下，並以接近全日低位4.72元收市，跌3.87%。永利澳門旗下兩個澳門業務中，永利皇宮第二季經營收益為5870萬美元，按年下跌78.3%，LBITDA為5000萬美元；永利澳門經營收益為5860萬美元，按年亦下跌68.2%，LBITDA為4040萬美元，兩個項目均由盈轉虧。截至今年6月底，澳門業務的資產較去年12月底再縮水10.6%，只餘47.63億美元，意味其負資產情况繼續擴大。

澳博已接手營運勵駿兩「衛星賭場」

大摩報告指出，永利每日營運成本為190萬美元，按季減少14%，表現較所有同業佳，而淨債務按季增長2億美元至49億美元，至6月底的現金為11.1億美元，未提取流動資金為2.12億美元，相信可支持集團在16個月的零收入情况下，每日「燒錢」280萬美元。

另外，據GGRAsia報道，澳博（0880）自今年6月27日起，已接手營運勵駿（1680）旗下兩間「衛星賭場」包括勵宮及巴比倫娛樂場，在此之前，澳博亦同樣自6月27日，接手另一衛星場英皇宮殿娛樂場。