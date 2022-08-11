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內地上月通脹2.7% 兩年高 分析：核心通脹低迷 復蘇壓力仍在

【明報專訊】中國國家統計局（下稱國統局）公布，7月居民消費價格（CPI）按年上升2.7%，雖然低於市場預期的2.9%，為2020年7月以來新高，較6月通脹上升0.2個百分點。大幅影響通脹的豬肉價格7月重回上升軌，推動食品價格按年升6.3%，佔7月通脹增幅的1.12個百分點。不過分析指出，7月核心通脹仍然低迷，表明消費復蘇壓力仍然存在。

明報記者 歐陽偉昉

內地豬價在2019年至2020年，受非洲豬瘟、環保限產、新冠肺炎停工影響而進入上升周期，CPI在2019年底至2020年初曾升至4%至5%水平。

大宗商品價格回落 PPI遜預期

國統局城市司高級統計師董莉娟表示，7月受前期減產影響逐步顯現、部分養殖戶惜售和消費需求恢復等因素影響，豬肉價格按年變幅由6月跌6%，在7月轉升20.2%，加上多地高溫天氣，亦推動鮮菜價格按年升16.9%。不過國際油價下跌，汽油、柴油價格升幅較6月放緩。

7月工業生產者出廠價格（PPI）按年升4.2%，低於預期的4.9%，較6月增幅少1.9個百分點，為2021年3月以來首次回落至4%水平，按月跌1.3%。下跌主要由於大宗商品價格回落，煤炭、石油開採、金屬冶煉等行業生產物價升幅均有所回落。

匯豐發表報告，指出最近一個月全國範圍內持續出現新冠肺炎群組感染，令消費復蘇不平均。核心通脹7月僅升0.8%，較6月回落0.2個百分點，顯示消費復蘇持續存在壓力，雖然未來通脹會因食品價格繼續上升，不過在新冠肺炎和房地產疲弱影響下，核心通脹將維持低位，人行仍有必要保持寬鬆貨幣政策，預期透過定向信貸支持工具帶動增長。

全年平均通脹 人行料達3%目標

此外，人行昨日在第二季貨幣政策執行報告表示，全年平均通脹可望實現3%預期目標。雖然豬價上升、消費需求復蘇、能源和原材料仍高，或加大國內結構性，和外來輸入性通脹壓力，下半年部分月份通脹可能階段性升穿3%。不過受惠於經濟運行逐步恢復，貨幣條件適度，能源市場平穩，人行認為通脹仍在合理區間波動。