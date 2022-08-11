moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美7月CPI顯著回落至8.5% 大幅加息預期急降溫 美股三大指數早段飈

【明報專訊】隨着經濟增長放緩，汽油等價格回落，美國7月消費者物價指數（CPI）按年升幅回落至8.5%，較預期低0.2個百分點，並較6月的9.1%升幅顯著回落，即使升幅仍維持在40年高位。按月計算，美國7月CPI持平，相比6月的1.3%按月升幅顯著回落。迹象顯示，通脹似乎降溫，可能促使聯儲局放慢加息步伐。數據公布後，芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注9月大幅加息0.75厘的概率，由周二的68%降至39.5%，而加息半厘的概率，由周二的32%升至60.5%。

美債息倒掛加劇 美匯指數跌穿105

市場憧憬加息步伐放緩，道指早段升逾500點，標普500指數升1.7%，而納指升逾2%。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率由接近3.3厘，一度跌穿3.08厘。美國10年期國債孳息率跌至2.71厘，是一周以來最低，令美國2年期與10年期的國債孳息率曲線倒掛加劇。美匯指數由接近106水平，跌穿105，是7月初以來低位。另外，美國上周原油庫存意外增加，反映需求放緩。此外，匈牙利完成支付管道使用費後，烏克蘭承諾原油運輸將在數天內恢復，國際油價昨晚回落2%。布蘭特期油跌至每桶94美元水平，紐約期油跌至每桶88美元。

核心CPI按年升幅維持5.9%

剔除波動較大的能源及食品價格，美國7月核心CPI的按年升幅維持5.9%不變，較預期低0.2個百分點。按月計算，7月核心CPI升幅放慢至0.3%，6月升幅為0.7%。Quadratic資本管理創辦人戴維斯（Nancy Davis）指出，7月CPI相信令聯儲局鬆一口氣，因為聯儲局此前一直堅持通脹是暫時性的，倘通脹繼續下降，聯儲局可能會放慢加息步伐。不過，部分分析警告，通脹可能具有黏性，經濟可能需持續放緩，才能顯著降低通脹。

汽油價跌7.7% 抵消住屋食品等升幅

美國7月整體CPI升幅回落，很大程度源於汽油價格回落，按月跌7.7%，跌幅是2020年4月以來最大，抵消了住屋、食品價格等升幅。目前汽油價格繼續回落，美國無鉛汽油價格昨跌至每加侖4美元，較1個月前的4.7美元顯著下跌。

不過住屋成本及食品價格繼續高企。佔美國整體CPI比重達三分之一的住屋成本，在7月按月升0.5%，按年升幅達5.7%，是1991年以來最高。 此外，美國7月食品雜貨價格按月升1.1%，按年升幅達10.9%，是1979年以來最大的升幅。

CPI數據公布前，零售分析公司Information Resources公布的數據亦顯示，美國食品價格居高不下。受禽流感影響，美國7月雞蛋價格按年升47%。其他升幅較大的食物包括：牛油價格按年升26%、冷凍食品價格漲23%、包裝麵包價格升15%。整體食品價格按年漲14%。

（綜合報道）

[國際金融]