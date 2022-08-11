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CNBC：實際工資按月增0.5％ 企業轉嫁勞動力等成本

【明報專訊】部分分析認為，美國通脹持續高企的主因，是勞動力成本持續上漲，以服務業尤甚。CNBC報道，數據顯示美國工人實際工資按月增長0.5%。由於美國勞動力市場緊張，每名失業者可配對1.8個職位空缺，令企業需高薪招聘。為保持利潤，企業往往將勞動力等成本轉嫁消費者，令工資增長持續推動價格上漲。

此外，美國目前的通脹走勢，很大程度取決於大宗商品價格及租金等。由於全球需求下降，石油、銅，以至小麥等大宗商品價格顯著回落，將有助緩解供應鏈緊張及成本壓力。

疫情憂慮消退 屋租升幅料放緩

不過，巴克萊分析，消費者可能要等待一段時間，才見到食品等零售價格回落。

住屋成本方面，市場人士認為租金高企仍可能持續一段時間。房地產租賃平台Zumper指出，隨着美國人對新冠疫情的憂慮消退，因應在家工作而需要較大居住空間的需求緩解，更多租戶面對通脹壓力，可能選擇遷入租金較實惠的社區，並與室友合租以節省開支，預期租金升幅將會放慢。

日7月PPI升8.6% 連升17月

另外，日本央行數據顯示，日本7月生產者物價指數（PPI）按年升8.6%，連續17個月按年上升，反映日圓貶值對進口價格影響持續。不過PPI升幅較6月修正後的9.4%顯著放緩，反映輸入性通脹壓力正緩解。大和證券分預期，通脹可能快見頂。

（綜合報道）

[國際金融]