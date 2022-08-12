平保斥匯控誇大分拆不利因素 消息人士：料可提升亞洲業務估值350億美元

明報記者 歐陽偉昉

平保消息人士稱，目前亞洲業務估值受匯控集團影響，折讓較亞洲同業高，並指據外部分析稱，分拆後由市場獨立估值，價值將較現在提升。另外，匯控分拆後，其全球系統重要性金融機構的2%額外資本要求，也能下降1個百分點，因此可釋放80億美元資本。

稱亞洲業務效率低須變革

匯控指國際連接性是該行策略的基礎，去年45%的批發業務收入來自跨國企業客戶，分拆或有失去客戶的風險。不過，平保消息人士認為，批發業務收入包括大量不受分拆影響的亞洲區內業務，而且中小企、中型企業等工商金融客戶轉換銀行成本高，不會因分拆轉換銀行，因此認為匯控跨大客戶流失和跨境收入的負面影響。

至於分拆後匯控亞洲需另外申請美元清算牌照，平保消息人士稱，匯控仍為亞洲業務主要股東，可透過代理合作協議維持全球協同效應。另外，目前大多數銀行，也是通過業務合作伙伴和代理網絡，提供全球服務。

為滿足400億美元的自有資金和合格負債最低要求（MREL），匯控稱，亞洲業務分拆後需自行發債，負擔十數億美元再融資成本。不過，消息人士認為，匯控目前有400億美元MREL債將於2025年到期，認為新增財務成本可在3年內消化，而且若獲得監管機構在分拆過渡期豁免要求，匯控亞洲甚至可以完全可避免相關額外成本。

匯控管理層表示，過去兩年匯控削減歐美虧損業務，加強投資亞洲已見成果，將明年有形資本回報率指引提高至12%，並預告復派季度股息，以求用業績打動股東。平保方面則認為，第二季幾乎所有收入增長都是依賴階段性的、短暫且不可控的加息周期，淨利息收入按年下跌，生息資產總額持平，業績並非由因為重組帶動。該公司認為亞洲業務現有模式效率低，無法與亞洲同行競爭，仍要徹底變革。

無回應對派息影響等理據

不過，匯控其他反對分拆的理據，例如分拆需時3至5年完成，須保留資本或影響期間派息；分拆需獲25個地區監管當局同意；有25%投資者因亞洲業務不列入富時英國指數而將不會持有；分拆或削信用評級令融資成本上升等，平保消息人士則未有相關的反駁觀點。