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分析：成事機率仍低

【明報專訊】今年4月有匯控（0005）「積極股東」在英國報章撰文，呼籲匯控分拆亞洲業務以提升價值，市傳其真身為第二大股東中國平安（2318）。不過至目前為止，建議不被匯控管理層接受，也沒有其他主要股東表態支持，因為通過分拆需得75%股東支持，市場普遍認為成事機率低。耀才證券研究部主管植耀輝認為，分拆涉及大額成本，也對業務增添不明朗因素，即使管理層和股東轉軚支持，對匯控股價也不利好。

匯控行政總裁祈耀年上周表示，在4月已就分拆一事與平保代表接觸，不過未有透露會面內容。平保表示，關注有匯控不少中小股東表達分拆業務訴求，凡是有利匯控改善經營業績、提升公司價值，平保都會支持。

平保在2020年9月增持匯控至8%，成為匯控最大股東，至今年3月持股比例再被貝萊德超越。當時匯控因為英國監管當局禁止派息、新冠疫情相關信貸撥備急增，加上市傳被內地列入不可靠實體清單，股價曾跌穿28元見25年新低，平保乘機以平均價28.29元掃入1080萬股匯控，以昨日收市價52.5元計算，該筆投資已錄得2.62億元帳面盈利。不過平保的大部分匯控持股，是在2016年11月至2018年11月前買入，不少股份的買入價仍較目前股價為高。