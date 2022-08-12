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美證交：關注波幅「瘋狂」股份

【明報專訊】早前兩隻「港產美股」上市後離奇炒高，分別是數碼金融平台尚乘數科（AMTD Digital）（美：HKD）及券商智富融資（美：MEGL），引起市場熱議多時，終惹來監管機構關注。彭博社報道，美國證交會（SEC）主席Gary Gensler日前表示，任何波幅「瘋狂」的股票交易都可能被其監控人員關注，並透露當局正研究導致股票出現異常走勢的背後原因。他拒絕評論尚乘數科及智富融資。

兩隻港產美股掛牌

「瘋狂」炒高後急挫

尚乘數科和智富融資的股價分別一度飈升300倍和60倍，市值分別暴升至4700億美元（3.69萬億港元）及50億美元（392億港元），股價最高為2555.3美元及249.94美元。不過，該兩隻股份隨即「跌落凡間」，周三收市分別收報217.6美元及12.3美元，市值大幅蒸發逾九成。彭博表示，兩家公司動盪的交易令不少投資者感到困惑，包括猜測股票到底是遭散戶有默契地熱炒、誤認股票代碼，抑或存在某種形式的市場操縱。

自去年4月接任主席以來，Gary Gensler一再表達對在美國上市的中國和香港公司透明度方面的憂慮。中美審計問題纏繞多年，兩地監管機構仍未達成協議，以讓美國檢查人員獲取中概股的審計底稿，避免中國逾250家公司被迫退市。截至目前為止，已有逾半中資企業被列入「預定除牌名單」。