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中移動半年多賺兩成 中期息2.2元

【明報專訊】藍籌股中國移動（0941）昨日公布中期業績，上半年多賺近兩成至703億元（人民幣，下同），營運收入按年升12%至4969億元，EBITDA按年增長7.4%至1739億元，每股基本盈利3.29元，每股中期股息2.2港元，按年多派35%（見表）。執行董事兼董事長楊杰於業績記者會上重申，明年派息率可望達70%以上。中移動績前收報51.75港元，全日微跌0.1%，但年初至今升一成。

楊杰料明年派息率可望超70%

期內，通信服務收入按年升8.4%至4264億元，銷售產品收入及其他按年升四成至705億元。楊杰表示，得益於數碼內容、5G垂直行業解決方案、移動雲等信息服務業務的快速拓展，數碼化轉型收入達到1108億元，按年增長39.2%，佔通信服務收入達26%，為公司收入增長的主要驅動力。

中移動A股今年1月初掛牌前，承諾2021年起3年內增派息比率至70%。對於中期派息率僅不足58%，被問及末期股息會否提升，楊杰表示，去年全年派息率60%，2023年目標達到70%，笑言「大家可以簡單計算今年水平」，但強調全年派息仍要視乎營運情况等。

上半年移動客戶數達9.7億戶，按年淨增1296萬戶，當中5G套餐客戶數達5.11億戶，按年淨增1.24億戶。5G客戶滲透率達52.7%，按年大升12.3個百分點。上半年移動通訊ARPU按年微升0.2%至52.3元，5G ARPU按年跌4.3%至85元。問及5G價格周期是否已出現下滑，楊杰表示，期內更多中低端客戶轉用5G套餐，拉低ARPU表現。他又稱，隨着5G規模擴大，價格必定下跌，預計更多移動用戶會轉用5G，帶動移動ARPU上升，預計下半年亦會跟隨此趨勢發展。